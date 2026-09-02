Ηράκλειο: Ξεκίνησαν οι εργασίες για τις νέες «έξυπνες» διαβάσεις πεζών στην Δουκός Μποφόρ

Ξεκίνησαν την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου οι εργασίες εγκατάστασης «έξυπνων» διαβάσεων πεζών στην οδό Δουκός Μποφόρ.



Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει τους δημότες ότι η οδός θα παραμείνει κλειστή κατά ολιγόωρα διαστήματα την Τετάρτη 2, την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4/9/2026 μεταξύ 08:00 έως 17:00 για την ολοκλήρωση των εργασιών.



Η εκτροπή της κυκλοφορίας για τα μικρά οχήματα θα γίνεται μέσω των οδών Ξανθουδίδου και Χατζηδάκη.

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