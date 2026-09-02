Φρίκη στην Κυψέλη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο ζευγάρι για το βρέφος στη βαλίτσα

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στη Κυψέλη σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα σε βάρος των δυο παραπάνω προσώπων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία απο πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατα συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ.

Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και για γενετήσεις πράξεις με προσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού τα συμπλήρωσε τα 12 έτη σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου. Ακόμη ο ίδιος κατηγορούμενος διώκεται και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών.

Πλέον η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για αυτή την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται από το πρωί στην ανακρίτρια για κατηγορίες που αφορούν σε διακίνηση ναρκωτικών και μη δήλωση νεκρού.

*Φωτογραφία: protothema.gr

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