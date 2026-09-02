Ο πιο γλυκός «γιατρός» του ΕΣΥ: Πώς ένας σκύλος νικά τον φόβο της χημειοθεραπείας

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Οι διάδρομοι των αντικαρκινικών νοσοκομείων κρύβουν συχνά μια βαριά, βουβή αγωνία. Μυρωδιά από απολυμαντικό, ο ήχος των ιατρικών μηχανημάτων και βλέμματα χαμένα στην ανησυχία της επόμενης εξέτασης.

Όμως, δύο φορές την εβδομάδα, στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσοκομείου «Μεταξά», αυτή η βαριά ατμόσφαιρα σπάει από έναν εντελώς διαφορετικό ήχο: Το απαλό, ρυθμικό χτύπημα μιας ουράς στο πάτωμα.

Είναι ο Ντύλαν, ο πρώτος επίσημος σκύλος θεραπείας του ΕΣΥ, που δεν κουβαλάει φάρμακα στις αποσκευές του, αλλά κάτι εξίσου θεραπευτικό: Καθαρή, ανιδιοτελή αγάπη.

Μια "γέφυρα Ζωής" ανάμεσα στη χημειοθεραπεία και το χαμόγελο

Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, ο χρόνος κυλά αργά και βασανιστικά. Εκεί, ανάμεσα στις πολυθρόνες της νοσηλείας, ο Ντύλαν πλησιάζει αθόρυβα. Με τα έξυπνα, γεμάτα κατανόηση μάτια του, κοιτάζει τους ασθενείς στα μάτια. Δεν βλέπει την ασθένεια. Βλέπει μόνο τον άνθρωπο.

Όταν ακουμπάει το απαλό του κεφάλι στα γόνατα ενός ασθενούς, συμβαίνει κάτι μαγικό. Τα σφιγμένα πρόσωπα χαλαρώνουν. Τα χέρια, που πριν λίγο έσφιγγαν από το άγχος, απλώνονται για να χαϊδέψουν το τρίχωμά του.

Για λίγα λεπτά, οι ασθενείς ξεχνούν τους ορούς, τις διαγνώσεις και τον φόβο. Μεταφέρονται σε έναν κόσμο όπου υπάρχει μόνο η ζεστασιά του «εδώ και τώρα».

Η σιωπηλή δύναμη της συντροφικότητας

Η παρουσία του Ντύλαν, με την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριάς του, Κωνσταντίνας Θανάσουλα, αποδεικνύει ότι η θεραπεία δεν είναι μόνο ζήτημα επιστήμης, αλλά και ψυχής.

Ο διοικητής του νοσοκομείου και κηδεμόνας του, Σαράντος Ευσταθόπουλος, έκανε ένα σπουδαίο βήμα ανθρωπιάς, ανοίγοντας τις πόρτες του ΕΣΥ σε έναν τετράποδο θεραπευτή.

Ο Ντύλαν δεν κρίνει, δεν κάνει ερωτήσεις και δεν φοβάται τον πόνο. Προσφέρει τη σιωπηλή, ακούραστη παρουσία του σε όποιον την έχει ανάγκη.

Γίνεται το καταφύγιο των συνοδών που λυγίζουν στους διαδρόμους και η πιο γλυκιά συντροφιά των γιατρών και των νοσηλευτών που δίνουν καθημερινό αγώνα.

Μια ακτίνα φωτός που πρέπει να απλωθεί

Το κούνημα της ουράς του Ντύλαν είναι ένα μήνυμα ελπίδας. Μας θυμίζει ότι στα πιο σκοτεινά μας μονοπάτια, η τρυφερότητα μπορεί να έρθει από εκεί που δεν το περιμένουμε—ακόμα και από τέσσερις πατούσες που περπατούν απαλά στους νοσοκομειακούς διαδρόμους.

Ο πρώτος σκύλος θεραπείας του ΕΣΥ άνοιξε τον δρόμο. Η ευχή όλων είναι σύντομα να δούμε κι άλλους «Ντύλαν» στα νοσοκομεία μας, γιατί η αγάπη παραμένει το πιο ισχυρό συμπλήρωμα κάθε θεραπείας.

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