Δίδυμοι Πύργοι: «Εκτόξευση» 1.680% στους καρκίνους των επιζώντων της 11ης Σεπτεμβρίου

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Κατά 1.680% την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί ο αριθμός των διαγνώσεων καρκίνου που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσίευσε η New York Post, λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 25 ετών από τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους.

Οι διαγνώσεις μεταξύ των επιζώντων, των κατοίκων του κέντρου του Μανχάταν και των εργαζομένων κοντά στο «Σημείο Μηδέν» αυξήθηκαν από 3.204 το 2015 σε 57.044 το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Πρόγραμμα Υγείας του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

«Δυστυχώς, χάνουμε περίπου δύο ασθενείς την ημέρα και καταγράφουμε μια νέα διάγνωση καρκίνου κάθε 50 λεπτά», δήλωσε ο δικηγόρος Μάικλ Μπάρασχ, ο οποίος εκπροσωπεί χιλιάδες εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα υγείας.

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Περισσότερες διαγνώσεις από τις ομάδες έκτακτης ανάγκης

Για πρώτη φορά, ο αριθμός των διαγνώσεων καρκίνου μεταξύ των επιζώντων που κατοικούσαν, εργάζονταν ή φοιτούσαν κοντά στο «Ground Zero» έχει ξεπεράσει τον αριθμό των μελών των ομάδων έκτακτης ανάγκης, όπως πυροσβέστες και αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν εκτεθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα τοξικά στοιχεία.

Παράλληλα, αυξάνονται και οι περιπτώσεις σπάνιων μορφών καρκίνου μεταξύ των επιζώντων.

Έχουν καταγραφεί 82 περιπτώσεις όγκων του θύμου αδένα, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% του συνόλου των περιστατικών καρκίνου.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 591 περιπτώσεις νευροενδοκρινικών όγκων, οι οποίοι εντοπίζονται κυρίως στο πάγκρεας, το έντερο, τους πνεύμονες ή τα επινεφρίδια.

Ο αριθμός των νευροενδοκρινικών όγκων αυξήθηκε κατά 6% από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο μεταξύ των επιζώντων της 11ης Σεπτεμβρίου.

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Αύξηση και στον καρκίνο του μαστού στους άνδρες

Στο παρελθόν, η New York Post είχε καταγράψει και την ανησυχητική αύξηση των ανδρών επιζώντων που διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού, μετά την έκθεσή τους στον τοξικό αέρα γύρω από το «Σημείο Μηδέν».

Σήμερα, ο αριθμός των ανδρών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού ανέρχεται σε 188.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 163 περιστατικά καρκίνου του εγκεφάλου, αριθμός που αυξήθηκε κατά 14 περιπτώσεις, δηλαδή κατά 9%, μέσα στο τελευταίο τρίμηνο.

Ο ρόλος της ηλικίας των επιζώντων

Η αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου αποδίδεται εν μέρει και στην προχωρημένη ηλικία των διασωστών και των επιζώντων του Ground Zero. Οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται πλέον στα τέλη της δεκαετίας των 50, στα 60 ή στις αρχές των 70 ετών.

Ωστόσο, τα στοιχεία εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντικό αριθμό διαγνώσεων μεταξύ των ανθρώπων που εκτέθηκαν στη σκόνη, τον καπνό και τα τοξικά υλικά μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων.

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Το 67% των μελών έχει διαγνωστεί με καρκίνο

Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) έως τον Ιούνιο του 2026, το 67% των 145.275 μελών του Προγράμματος Υγείας του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου έχει διαγνωστεί με τουλάχιστον έναν από τους 69 τύπους καρκίνου που συνδέονται με την έκθεση σε τοξικά υλικά κατά την 11η Σεπτεμβρίου.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στον γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 40%, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου.

«Η 11η Σεπτεμβρίου δεν τελείωσε εκείνη την ημέρα. Το ρολόι του καρκίνου χτυπάει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα», δήλωσε ο Μπάρασχ.

Η συγκλονιστική μαρτυρία μιας επιζώσας

Η Λέσλι Λέιν, σήμερα 76 ετών, εργαζόταν σε κτίριο απέναντι από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και βρισκόταν στο γραφείο της όταν τα αεροπλάνα έπεσαν πάνω στους πύργους.

Η ίδια θυμάται το τεράστιο «σύννεφο σκόνης» που σηκώθηκε μετά τις επιθέσεις.

«Μπορούσες να γευτείς τη σκόνη. Μπορούσες να γευτείς το καύσιμο, το αέριο», δήλωσε στη New York Post.

Το 2020 διαγνώστηκε με όγκο του θύμου αδένα, ο οποίος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προληπτικού ελέγχου.

«Ήμουν τυχερή. Ο καρκίνος εντοπίστηκε νωρίς», ανέφερε.

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