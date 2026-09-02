Αυτά τα αντικείμενα του σπιτιού «σαμποτάρουν» το Wi-Fi – Πώς βελτιώνεται το σήμα

Η γρήγορη και σταθερή σύνδεση Wi-Fi έχει γίνει απαραίτητη στην καθημερινότητα, αφού εργασία, ψυχαγωγία και επικοινωνία βασίζονται όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και μια καλή σύνδεση μπορεί να εμφανίζει καθυστερήσεις, διακοπές σε βίντεο ή σημεία μέσα στο σπίτι με πολύ αδύναμο σήμα. Η αιτία δεν είναι πάντα ο πάροχος ή το router. Διάφορα αντικείμενα και συσκευές του σπιτιού μπορούν να απορροφούν, να ανακλούν ή να παρεμβάλλονται στα ραδιοκύματα, δημιουργώντας τις γνωστές «νεκρές ζώνες».

Φούρνοι μικροκυμάτων

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι φούρνοι μικροκυμάτων. Για 17 χρόνια, αστρονόμοι στην Αυστραλία προσπαθούσαν να εξηγήσουν περίεργα ραδιοσήματα που εμφανίζονταν στις παρατηρήσεις τους. Αρχικά εξετάστηκαν ακόμη και πιθανές συνδέσεις με ηλιακές εκλάμψεις ή εξωγήινα φαινόμενα. Τελικά, τα σήματα προέρχονταν από φούρνους μικροκυμάτων που λειτουργούσαν κυρίως την ώρα του μεσημεριανού.

Ο λόγος είναι ότι τόσο οι φούρνοι μικροκυμάτων όσο και αρκετά δίκτυα Wi-Fi χρησιμοποιούν τη ζώνη των 2,4 GHz, όπου λειτουργούν επίσης συσκευές Bluetooth. Πρόκειται για συχνότητα που διατίθεται για ελεύθερη δημόσια χρήση, σε αντίθεση με άλλες ραδιοσυχνότητες που προορίζονται για υπηρεσίες όπως οι επικοινωνίες των Αρχών, ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας και οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

Οι φούρνοι είναι σχεδιασμένοι ώστε η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια να παραμένει στο εσωτερικό τους. Ωστόσο, μια παλιά ή φθαρμένη συσκευή μπορεί να παρουσιάσει διαρροές και να προκαλέσει παρεμβολές στο Wi-Fi. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρόμοια προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν και λαμπτήρες φθορισμού ή συστήματα ανάφλεξης αυτοκινήτων.

Ενυδρεία και δομικά υλικά

Το νερό μπορεί επίσης να εξασθενήσει τα ασύρματα σήματα. Τα μόριά του απορροφούν μέρος της ενέργειας των ραδιοκυμάτων, επομένως ένα μεγάλο ενυδρείο που βρίσκεται ανάμεσα στο router και σε μια συσκευή μπορεί να δημιουργήσει αισθητή απώλεια σήματος. Το ίδιο φαινόμενο, γνωστό ως «σκίαση», προκαλείται και από τα υλικά του σπιτιού. Ξύλο και γυψοσανίδες συνήθως επιτρέπουν στα ραδιοκύματα να περάσουν με μικρότερες απώλειες, ενώ τούβλα και σκυρόδεμα μπορούν να μειώσουν σημαντικά την έντασή τους. Όσο περισσότερα εμπόδια μεσολαβούν και όσο μεγαλώνει η απόσταση από το router, τόσο δυσκολότερη γίνεται η μετάδοση.

Μια απλή λύση είναι η τοποθέτηση του router σε κεντρικό και σχετικά ψηλό σημείο. Αν η κάλυψη εξακολουθεί να μην επαρκεί, ένας Wi-Fi ενισχυτής ή ένα σύστημα mesh με πολλαπλές συσκευές σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την κατανομή του σήματος.

Καθρέφτες, τηλεοράσεις και μέταλλο

Τα ραδιοκύματα μπορούν όχι μόνο να απορροφηθούν αλλά και να ανακλαστούν. Επειδή αποτελούν μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση όταν συναντούν ανακλαστικές επιφάνειες. Ένας μεγάλος καθρέφτης, μια τηλεόραση ή μεταλλικά στοιχεία μέσα στους τοίχους μπορούν επομένως να επηρεάσουν τη διαδρομή του σήματος. Αν ένα συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού έχει σταθερά κακή σύνδεση, αξίζει να ελεγχθεί τι βρίσκεται ανάμεσα στη συσκευή και το router. Η μετακίνηση ενός τέτοιου αντικειμένου ίσως βοηθήσει, ενώ εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενισχυτής ή mesh.

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Κακοκαιρία και ακραίες θερμοκρασίες

Η βροχή συνήθως δεν επηρεάζει άμεσα ένα οικιακό Wi-Fi, εκτός αν το σήμα πρέπει να μεταδοθεί μεταξύ διαφορετικών κτιρίων μέσω ανοιχτού χώρου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκαλούνται όταν η κακοκαιρία επηρεάζει τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Έντονη χιονόπτωση και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε καλώδια και μεταλλικά εξαρτήματα, ενώ το χιόνι μπορεί να επηρεάσει και τη λήψη δορυφορικών σημάτων. Από την άλλη πλευρά, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες ενός καύσωνα μπορούν να επιβαρύνουν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και ηλεκτρονικές συσκευές, αυξάνοντας τον κίνδυνο δυσλειτουργιών.

Τέλος, μια αργή σύνδεση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα στο Wi-Fi. Όταν πολλές συσκευές χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το διαδίκτυο, το διαθέσιμο εύρος ζώνης μοιράζεται. Για παράδειγμα, πολλές ταυτόχρονες προβολές βίντεο υψηλής ανάλυσης, streaming ταινιών ή βιντεοκλήσεις μπορούν να επιβραδύνουν τη σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση, η αιτία είναι η αυξημένη κατανάλωση bandwidth και όχι απαραίτητα κάποιο πρόβλημα του router ή του ασύρματου σήματος.

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