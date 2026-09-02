Το Φεστιβάλ Ανυφαντού επιστρέφει στα Ανώγεια – Μια εβδομάδα αφιερωμένη στη γυναίκα, την τέχνη και την παράδοση

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Το Φεστιβάλ Ανυφαντού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα Ανώγεια, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, με ένα διευρυμένο πρόγραμμα αφιερωμένο στη γυναίκα δημιουργό και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «ΓΥΝΑΙΚΕΣ» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ανωγείων.

Αντλώντας έμπνευση από την τέχνη της υφαντικής ως σύμβολο μνήμης, γνώσης και δημιουργίας, το φεστιβάλ φέρνει σε διάλογο σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές με την παράδοση και τον τόπο. Για μια εβδομάδα, διαφορετικοί χώροι των Ανωγείων φιλοξενούν θέατρο, μουσική, εικαστικά, συμμετοχικά εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις, δημιουργώντας σημεία συνάντησης ανάμεσα σε καλλιτέχνες, κατοίκους και επισκέπτες.

Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με το συμμετοχικό εργαστήριο κεντήματος και ύφανσης πάνω σε φωτογραφίες της κοινότητας «Επανυφαίνοντας τη Μνήμη», με τις εικαστικούς Δήμητρα Κωνσταντινίδη και Ειρήνη Ξανθιώτη. Το ίδιο βράδυ, στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο «Ο Τόπος του Βοσκού», η Μαίρη Καραζήση και η Μαρία Σκουλά παρουσιάζουν το θεατρικό αναλόγιο «Πρόκνη, Τηρέας, Φιλομήλα – Μια ιστορία μεταμόρφωσης», με μουσική σύνθεση του Αλέξανδρου Μίαρη, και στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση του μουσικού έργου του «Σονέτα προς τ’ Άστρα».

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Σκουλά συντονίζει θεατρικό εργαστήριο για ενήλικες, ενώ το απόγευμα εγκαινιάζεται στο Anogeia Weaving House / Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής η εικαστική έκθεση «Beyond the Loom / Πέρα από τον Αργαλειό», σε επιμέλεια Βίκυς Τσίρου.

Το φεστιβάλ συνεχίζεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τη βραβευμένη παράσταση «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα», σε έρευνα, δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ντέλλα. Η παράσταση, που απέσπασε το Πρώτο Βραβείο Κοινού στο GRAPE 2025 και το Βραβείο «Κάρολος Κουν» Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου 2024/25, φέρνει στη σκηνή τρεις γυναικείες μορφές και, μέσα από αυτές, το αφήγημα του γερασμένου γυναικείου σώματος, της λαϊκής μαγείας, της τροφής και της προφορικής ιστορίας.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στον Αρχαιολογικό Χώρο Ζωμίνθου, η ομάδα «Σημείο Μηδέν» παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Ιφιγένεια η εν Αυλίδι» του Ευριπίδη, σε μετάφραση Παντελή Μπουκάλα και σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου. Μέσα από μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση, η παράσταση φωτίζει ζητήματα πολέμου, εξουσίας, θυσίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου με το θεατρικό εργαστήριο «Εισαγωγή στη Μέθοδο του Θεόδωρου Τερζόπουλου» από την ομάδα «Σημείο Μηδέν» και, το βράδυ, με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Οι Υφάντρες» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου στην πλατεία Λιβάδι, στο Περαχώρι. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, παρουσία του σκηνοθέτη.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



Για τις δράσεις με περιορισμένο αριθμό θέσεων απαιτείται προκράτηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Beyond the Loom / Πέρα από τον Αργαλειό

Μία έκθεση που εκκινεί από την υφαντική παράδοση των Ανωγείων και εκτείνεται «πέρα από τον αργαλειό».

Επιμέλεια: Βίκυ Τσίρου



Συμμετέχουσες: Μαρία-Ελευθερία Καλλέργη, Βάλια Καπελετζή, Δήμητρα Κωνσταντινίδη, Ειρήνη Ξανθιώτη, Ερμιόνη Συρογιαννοπούλου

Πόσο μακριά μπορεί να εκταθεί η νέα εικαστική δημιουργία όταν αποφασίζει να κινηθεί πέρα από τον παραδοσιακό αργαλειό; Στην έκθεση Beyond the Loom πέντε νεαρές δημιουργοί συνομιλούν με τον υλικό πολιτισμό και την υφαντική παράδοση των Ανωγείων, αρθρώνοντας σύγχρονες αφηγήσεις γύρω από το νήμα, την ύφανση, την υλικότητα, τον χρόνο, την κοινότητα, τη γυναικεία ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Με έμφαση τόσο σε πειραματικές όσο και σε παγιωμένες τεχνικές, οι συμμετέχουσες –νέες υφάντρες, εικαστικοί, textile και fashion designers– προσεγγίζουν την υφαντική μέσα από ποικίλα καλλιτεχνικά μέσα, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο συνάντησης και διαλόγου με τα υφαντά που φιλοξενούνται στο Anogeia Weaving House / Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής. Άλλοτε με σχεδιαστική μεθοδολογία και άλλοτε με φροντιστική αυθάδεια προς τα υλικά, τα έργα ωθούν την παραδοσιακή τεχνογνωσία σε σύγχρονα εννοιολογικά εδάφη και την ορίζουν ως αφετηρία του καλλιτεχνικού διαλόγου.

Εγκαίνια έκθεσης: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 18:00–21:00



Διάρκεια έκθεσης: 6–13 Σεπτεμβρίου



Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη–Κυριακή, 10:00–17:00



Φιλοξενία: Anogeia Weaving House / Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ







Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου







11:00–14:00 | Επανυφαίνοντας τη Μνήμη — Εργαστήριο



Μαθητική Εστία







20:30 | Πρόκνη, Τηρέας, Φιλομήλα – Μια ιστορία μεταμόρφωσης — Θεατρικό αναλόγιο



Υπαίθριο Αμφιθέατρο «Ο Τόπος του Βοσκού»







21:30 | Σονέτα προς τ’ Άστρα — Μουσική



Υπαίθριο Αμφιθέατρο «Ο Τόπος του Βοσκού»







Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου







11:00–16:00 | Θεατρικό εργαστήριο με τη Μαρία Σκουλά



Μαθητική Εστία







18:00–21:00 | Beyond the Loom / Πέρα από τον Αργαλειό —



Εγκαίνια έκθεσης



Anogeia Weaving House / Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής







Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου







21:00 | Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα — Θέατρο



Υπαίθριο Αμφιθέατρο «Ο Τόπος του Βοσκού»







Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου







20:00 | Ιφιγένεια η εν Αυλίδι του Ευριπίδη — Θέατρο



Αρχαιολογικός Χώρος Ζωμίνθου







Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου







11:00–14:00 | Εισαγωγή στη Μέθοδο του Θεόδωρου Τερζόπουλου — Θεατρικό εργαστήριο



Μαθητική Εστία







21:00 | Οι Υφάντρες — Προβολή & ανοιχτή συζήτηση



Πλατεία Λιβάδι, Περαχώρι

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