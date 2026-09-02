ΔΕΘ 2026: Πρεμιέρα για τον Αλέξη Τσίπρα - Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος (LIVE)

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Σε ρυθμούς Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) κινείται από σήμερα η συμπρωτεύουσα, με το πολιτικό θερμόμετρο να χτυπά «κόκκινο».

Η αυλαία των προεκλογικών και πολιτικών αρχηγών ανοίγει απόψε, Τετάρτη (02/09), με την ομιλία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), Αλέξη Τσίπρα.

Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο ξενοδοχείο Porto Palace, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσημη παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του νεότευκτου κόμματος για την τετραετία 2027-2030.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης των 7,39 δισ. ευρώ

Στο επίκεντρο της αποψινής ομιλίας βρίσκεται το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, ένα κοστολογημένο πρόγραμμα με συνολικές παρεμβάσεις ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Με κεντρικό σύνθημα το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο. Μοιράζουμε δικαιότερα. Ζούμε καλύτερα», ο Αλέξης Τσίπρας αναλύει τις εξής ρηξικέλευθες προτάσεις:

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης: Ένας νέος μηχανισμός για τη χρηματοδότηση περιφερειακών υποδομών.

Πατριωτική Εισφορά: Θέσπιση μιας υποχρεωτικής εισφοράς για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών.

Στόχευση Κοινού: Άνοιγμα προς τη μεσαία τάξη, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους μετριοπαθείς συντηρητικούς ψηφοφόρους.

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