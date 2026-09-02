Cosmote TV και Nova: Πότε λήγει η συμφωνία - Τι θα γίνει με 1,24 εκατ. συνδρομητές

Μία συμφωνία που άλλαξε σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες φίλαθλοι παρακολουθούν αθλητικές διοργανώσεις έχει περάσει στην τρίτη και τελευταία σεζόν της. Η αμοιβαία διάθεση των αθλητικών καναλιών της Cosmote TV και της Nova παραμένει κανονικά σε ισχύ κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Η συνεργασία ανακοινώθηκε στις 16 Ιουλίου 2024 και ενεργοποιήθηκε στις 23 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς. Οι πελάτες της Cosmote TV απέκτησαν πρόσβαση στα κανάλια Novasports, ενώ οι συνδρομητές της Nova μπορούσαν μέσω της EON να παρακολουθούν τα κανάλια Cosmote Sport.

Για το αθλητικό κοινό, η βασική αλλαγή ήταν ουσιαστική. Ένας φίλαθλος μπορούσε πλέον να έχει πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου αθλητικού περιεχομένου χωρίς να χρειάζεται δύο διαφορετικές συνδρομές. Παράλληλα, η συμφωνία αποτέλεσε κοινή εμπορική απάντηση των δύο εταιρειών στην παράνομη τηλεοπτική διανομή, η οποία είχε ενισχυθεί από το υψηλό κόστος και τον κατακερματισμό των αθλητικών δικαιωμάτων.

Πώς λειτουργεί η συμφωνία και τι πληρώνουν οι συνδρομητές

Cosmote TV και Nova διατήρησαν πλήρως την εταιρική και εμπορική αυτονομία τους. Κάθε συνδρομητής εξακολουθεί να είναι πελάτης του παρόχου που έχει επιλέξει, χρησιμοποιεί τη δική του πλατφόρμα και εξυπηρετείται με βάση τους όρους του αντίστοιχου συμβολαίου. Δεν δημιουργήθηκε κοινή υπηρεσία, ενιαίος λογαριασμός ή ενιαία πλατφόρμα.

Κατά την έναρξη της συνεργασίας, η Cosmote TV είχε ανακοινώσει ότι οι συνδρομητές των πακέτων Full και Sports μπορούσαν να αποκτήσουν τα κανάλια Novasports με επιβάρυνση 3 ευρώ τον μήνα σε σχέση με τον τότε τιμοκατάλογο. Η Nova ακολούθησε διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, εντάσσοντας τα κανάλια Cosmote Sport στα προγράμματα EON+ και σε συνδυαστικά πακέτα τηλεόρασης, σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου.

Η αναφορά στα επιπλέον 3 ευρώ αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε εμπορικά τη συμφωνία η Cosmote TV το καλοκαίρι του 2024. Έκτοτε, το κοινό αθλητικό περιεχόμενο έχει ενσωματωθεί στους νεότερους τιμοκαταλόγους και στα ισχύοντα πακέτα των δύο εταιρειών.

Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι η συμφωνία αφορά τη διάθεση των αθλητικών καναλιών και όχι τη μόνιμη κατοχύρωση συγκεκριμένων διοργανώσεων έως το 2027. Εάν κάποιο τηλεοπτικό δικαίωμα αλλάξει κάτοχο, αλλάζει αντίστοιχα και το περιεχόμενο του καναλιού που διατίθεται μέσα από την άλλη πλατφόρμα.

Αυτό έγινε ορατό ήδη στη Super League. Από την αγωνιστική περίοδο 2026-27 οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού δεν εντάσσονται στο αθλητικό περιεχόμενο της Cosmote TV ή της Nova, καθώς θα μεταδίδονται από τον ΣΠΟΡ FM TV και, στο αρχικό διάστημα έως την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, από τον ΣΚΑΪ.

Οι 1,24 εκατ. συνδρομητές και η κατάργηση του φόρου 10%

Η περίοδος της συνεργασίας συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση της συνδρομητικής βάσης, ιδιαίτερα για την Cosmote TV. Στο τέλος του 2024 η υπηρεσία είχε φτάσει τους 726.000 συνδρομητές, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 7,2%. Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο εκείνης της χρονιάς προστέθηκαν περίπου 15.000 πελάτες, με τον ΟΤΕ να αποδίδει σημαντικό μέρος της ανάπτυξης στη συμφωνία ανταλλαγής του αθλητικού περιεχομένου.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2025 η Cosmote TV αριθμούσε 733.217 συνδρομητές, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026 έφτασε τους 792.463. Σε σύγκριση με το τέλος του 2024, η αύξηση ανέρχεται σε 66.463 πελάτες ή περίπου 9,2%.

Ο αριθμός των 793.000 συνδρομητών που συχνά αναφέρεται αποτελεί τη στρογγυλοποιημένη απόδοση των 792.463 πελατών του πρώτου τριμήνου του 2026. Δεν αφορά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου.

Η Nova έχει ξεπεράσει τους 450.000 συνδρομητές τηλεόρασης, έναντι επιπέδων άνω των 400.000 τα προηγούμενα χρόνια. Η εταιρεία, πάντως, δεν δημοσιεύει πάντοτε αναλυτικά τριμηνιαία στοιχεία με την ίδια μορφή που χρησιμοποιεί ο ΟΤΕ.

Αθροιστικά, οι δύο πλατφόρμες διαθέτουν περισσότερους από 1,24 εκατ. συνδρομητές. Ο αριθμός αποτυπώνει το συνολικό μέγεθος της πελατειακής βάσης τους και δεν σημαίνει ότι όλοι οι πελάτες έχουν ενεργοποιήσει τα πληρέστερα αθλητικά πακέτα.

Στην ενίσχυση της αγοράς συνέβαλε και η κατάργηση, από την 1η Ιανουαρίου 2026, του ειδικού φόρου 10% στη συνδρομητική τηλεόραση. Η επιβάρυνση εφαρμοζόταν στους λογαριασμούς των ελληνικών υπηρεσιών, ενώ οι διεθνείς πλατφόρμες δεν υπάγονταν στο ίδιο καθεστώς. Η κατάργηση του φόρου αφορούσε περισσότερους από ένα εκατομμύριο λογαριασμούς και έδωσε στις εγχώριες εταιρείες μεγαλύτερα περιθώρια για προσφορές και συνδυαστικά πακέτα.

Τα 110 εκατ. ευρώ της UEFA και οι ελεύθερες μεταδόσεις

Μέσω της συνεργασίας, κάθε πάροχος μπορεί να προσφέρει στους πελάτες του περιεχόμενο από τα κανάλια Cosmote Sport και Novasports. Σε αυτό περιλαμβάνονται διοργανώσεις όπως το Champions League, το Europa League, το Conference League, η Premier League, η Serie A, η La Liga, η Bundesliga, η EuroLeague, το EuroCup και το ΝΒΑ, μαζί με αγώνες της Super League, τένις, μηχανοκίνητο αθλητισμό και άλλα γεγονότα.

Η Cosmote TV διατηρεί για την περίοδο 2024-27 τα δικαιώματα της κεντρικής τηλεοπτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα για το Champions League, το Europa League και το Conference League. Το προηγούμενο ελληνικό πακέτο των τριών ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων κόστισε περίπου 110 εκατ. ευρώ για μία τριετία, ποσό που αποτυπώνει την εμπορική σημασία τους.

Στην ελεύθερη τηλεόραση υπάρχουν παράλληλες μεταδόσεις βάσει των επιμέρους συμφωνιών. Το Mega μεταδίδει τον κορυφαίο αγώνα της Τετάρτης από το Champions League, διατηρώντας υπό προϋποθέσεις τη δυνατότητα επιλογής αναμέτρησης της Τρίτης. Ο ΑΝΤ1 έχει δικαίωμα μετάδοσης ενός αγώνα ανά αγωνιστική εβδομάδα από το Europa League ή το Conference League.

Απαιτείται, ωστόσο, σαφής διάκριση ανάμεσα στη League Phase και στα προκριματικά. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα των προκριματικών αγώνων δεν περιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο στην κεντρική συμφωνία της UEFA και διατίθενται ξεχωριστά από τις γηπεδούχους ομάδες. Για αυτό οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις ελληνικών συλλόγων στα προκριματικά μπορούν να μεταδίδονται από διαφορετικά κανάλια, όπως ο ΣΚΑΪ, το Open ή άλλα δίκτυα, ανάλογα με τη συμφωνία για κάθε παιχνίδι.

Το κρίσιμο καλοκαίρι του 2027 και η πιθανή είσοδος της GRIX

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επέκταση της συμφωνίας Cosmote TV – Nova πέρα από το καλοκαίρι του 2027. Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες πληροφορίες, οι δύο πλευρές διατηρούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχουν αρχίσει επίσημες συζητήσεις για ανανέωση.

Η απόφαση θα εξαρτηθεί πρωτίστως από το οικονομικό μοντέλο μιας νέας συμφωνίας και από την αξία των δικαιωμάτων που θα διαθέτει κάθε εταιρεία μετά το 2027. Οι επόμενοι διαγωνισμοί της UEFA μπορούν να μεταβάλουν ριζικά την ισορροπία, καθώς η κατοχή του Champions League και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών διοργανώσεων αποτελεί ισχυρό μέσο προσέλκυσης και διατήρησης συνδρομητών.

Στην εξίσωση μπαίνει και η σχεδιαζόμενη νέα ελληνική συνδρομητική πλατφόρμα των ομίλων ΑΝΤΕΝΝΑ, Alter Ego Media και Motor Oil, με πιθανή ονομασία GRIX και χρονικό ορίζοντα έναρξης στις αρχές του 2027. Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει, η νέα υπηρεσία αναμένεται να διεκδικήσει ελληνικό ψυχαγωγικό περιεχόμενο, αθλητικές μεταδόσεις, συνδρομητές και διαφημιστικά έσοδα.

Πηγή: sportal.gr

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