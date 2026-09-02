Ζάκυνθος: Ξενοδόχος δίνει 100 δωμάτια σε εκπαιδευτικούς με μηνιαίο ενοίκιο των 100 ευρώ

Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη των νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών που καλούνται να υπηρετήσουν στη Ζάκυνθο ανέλαβε η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

Έπειτα από επικοινωνία της παράταξης με τον ιδιοκτήτη ξενοδοχειακής μονάδας του Xenos Group Hotels, εξασφαλίστηκε η διάθεση μεγάλου αριθμού δωματίων για τη στέγαση εκπαιδευτικών, με το συμβολικό μηνιαίο ενοίκιο των 100 ευρώ. Η δυνατότητα στέγασης αφορά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και τον Μάιο του 2027, προσφέροντας μια άμεση και ουσιαστική διέξοδο σε εκπαιδευτικούς που μετακινούνται από άλλες περιοχές της χώρας και δυσκολεύονται να βρουν κατοικία στο νησί. Κατά τον Ιούνιο ενδέχεται, λόγω των αυξημένων αναγκών λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, να απαιτηθεί μερική ανακατανομή των δωματίων. Όπως διευκρινίζεται, πάντως, θα διασφαλιστεί η συνέχιση της στέγασης όλων των εκπαιδευτικών που θα φιλοξενούνται στη μονάδα.

Μια προσφορά με συνέπεια στον χρόνο

Η συγκεκριμένη κοινωνική προσφορά δεν πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Ο ιδιοκτήτης της μονάδας, Χρήστος Ξένος, έχει διαθέσει δωμάτια για τη στέγαση εκπαιδευτικών και κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, συμβάλλοντας έμπρακτα και με διακριτικότητα στην αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα που συναντούν όσοι καλούνται να υπηρετήσουν στη Ζάκυνθο.

Η στεγαστική πίεση στο νησί είναι ιδιαίτερα έντονη, κυρίως λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση και του υψηλού κόστους των ενοικίων. Για τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συχνά καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η εξεύρεση κατάλληλης και οικονομικά προσιτής κατοικίας αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία.

Η πρωτοβουλία της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε. Ζακύνθου δεν αποτελεί, ασφαλώς, οριστική λύση στο πρόβλημα. Συνιστά, όμως, μια άμεση και ουσιαστική παρέμβαση, η οποία μπορεί να διευκολύνει σημαντικά δεκάδες εκπαιδευτικούς κατά τη νέα σχολική χρονιά.

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