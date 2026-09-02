Ηράκλειο: 12.118 κλήσεις σε έξι μήνες – «Φωτιά» οι παραβάσεις, 350 ευρώ η «καβάντζα» πάρκινγκ

Σημαντική ενίσχυση έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, με την παρουσία περισσότερων στελεχών να έχει ήδη αποτυπωθεί στην καθημερινότητα της πόλης και στους ελέγχους που πραγματοποιούνται για την τήρηση της νομιμότητας.

Για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί, αλλά και για τα πρόστιμα και τις παραβάσεις που έχουν καταγραφεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντωνάκη ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνόμευσης, Γιώργος Καραντινός.

«Έχει βελτιωθεί η αστυνόμευση με τα παραπάνω άτομα, σε όλους τους τομείς. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν λιγότερα πρόστιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραντινός.

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(Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνόμευσης, Γιώργος Καραντινός)

12.118 παραβάσεις μέσα σε έξι μήνες

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο αντιδήμαρχος αποτυπώνουν την έκταση των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Ιουνίου 2026. Συγκεκριμένα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφηκαν 12.118 παραβάσεις, για τις οποίες βεβαιώθηκαν κλήσεις.

Το ίδιο διάστημα υποβλήθηκαν 1.751 αιτήσεις ακύρωσης. Από αυτές, τελικά 379 κλήσεις ακυρώθηκαν, καθώς, όπως ανέφερε ο κ. Καραντινός, οι σχετικές ενστάσεις κρίθηκε ότι είχαν βάση. Παράλληλα, σε 60 περιπτώσεις αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης, ενώ αφαιρέθηκαν και 106 πινακίδες κυκλοφορίας.

Σχεδόν 2.000 γενικές καταγγελίες

Ιδιαίτερη δραστηριότητα καταγράφεται και σε επίπεδο καταγγελιών από πολίτες. Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1.997 γενικές καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν διάφορα ζητήματα αρμοδιότητας της Δημοτικής Αστυνομίας.

Σημαντικό κομμάτι των ελέγχων αφορά και τα εγκαταλελειμμένα οχήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έγιναν 700 σημάνσεις εγκαταλελειμμένων οχημάτων, ενώ 375 οχήματα απομακρύνθηκαν.

324 παραβάσεις για ηλεκτρικά πατίνια

Στο μικροσκόπιο της Δημοτικής Αστυνομίας έχουν μπει και τα ηλεκτρικά πατίνια που κυκλοφορούν στην πόλη. Για τις δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ηράκλειο καταγράφηκαν συνολικά 324 παραβάσεις. Όπως εξήγησε ο κ. Καραντινός, για να είναι νόμιμη η εναπόθεση των ηλεκτρικών πατινιών θα πρέπει ο Δήμος να έχει εγκρίνει συγκεκριμένους χώρους όπου αυτά μπορούν να αφήνονται. Όπως ανέφερε, τέτοιοι εγκεκριμένοι χώροι δεν υπάρχουν.

Το πρόστιμο ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε πατίνι. Όσα πατίνια έχουν απομακρυνθεί μπορούν να επιστραφούν στις εταιρείες, εφόσον ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, με την υποβολή αίτησης και την καταβολή του σχετικού παραβόλου στην Τροχαία.

Η παράνομη στάθμευση παραμένει στην κορυφή των παραβάσεων

Μεγάλο μέρος των παραβάσεων αφορά την παράνομη στάθμευση, με ιδιαίτερη έμφαση σε πλατείες, πεζόδρομους και θέσεις που προορίζονται για άτομα με αναπηρία. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου 1.000 κλήσεις αφορούσαν παράνομη στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ. Για στάθμευση σε διαβάσεις πεζών καταγράφηκαν 150 κλήσεις, ενώ 15 κλήσεις αφορούσαν παράνομη στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμια.

Οι έλεγχοι, όπως προκύπτει, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών του Ηρακλείου.

350 ευρώ για την «καβάντζα» πάρκινγκ

Ένα από τα φαινόμενα που απασχολούν τη Δημοτική Αστυνομία είναι και η πρακτική της αυθαίρετης «κράτησης» θέσεων στάθμευσης. Καφάσια, καρέκλες, γλάστρες και άλλα αντικείμενα τοποθετούνται στον δρόμο ή σε κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να διατηρηθεί μια θέση ελεύθερη για συγκεκριμένο όχημα.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος, το πρόστιμο για την πρακτική αυτή ανέρχεται σε 350 ευρώ για κάθε αντικείμενο που τοποθετείται με σκοπό να «κρατήσει» μια θέση στάθμευσης. Ωστόσο, για να επιβληθεί το πρόστιμο θα πρέπει να υπάρξει καταγγελία ή οι δημοτικοί αστυνομικοί να διαπιστώσουν την παράβαση τη στιγμή που ο παραβάτης τοποθετεί το αντικείμενο.

Το ζήτημα, πάντως, παρουσιάζει δυσκολίες στην πράξη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Καραντινός: «Στις περισσότερες περιπτώσεις όσοι το κάνουν, όταν πάει εκεί η αστυνομία, αρνούνται ότι είναι δικό τους αντικείμενο».

Έως και 10.000 ευρώ το πρόστιμο για παράνομη πινακίδα

Ακόμη υψηλότερο είναι το πρόστιμο στην περίπτωση που κάποιος τοποθετήσει παράνομη πινακίδα που υποδεικνύει ότι μια θέση αποτελεί «πάρκινγκ». Όπως ξεκαθάρισε ο αντιδήμαρχος, όταν τοποθετείται πινακίδα που δεν είναι νόμιμη, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ.

Το ζητούμενο, όπως ανέφερε ο Γιώργος Καραντινός, δεν είναι ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός προστίμων, αλλά η συμμόρφωση των πολιτών και η βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη του Ηρακλείου.

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