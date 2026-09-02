Μαρία Αναστασοπούλου: Η εξομολόγηση για την κατάψυξη ωαρίων

Η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε στο περιοδικό ok για την κατάψυξη ωαρίων και τον λόγο που αποκάλυψε ότι προχώρησε στη διαδικασία.

Έχεις φανταστεί τον εαυτό σου μαμά;



Καταρχάς έχω τρία βαφτιστήρια που τα αγαπάω πολύ. Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή νονά, ή τουλάχιστον προσπαθώ. Η συζήτηση για το παιδί θεωρώ ότι είναι πολύ προσωπική. Κάποια στιγμή, πέρσι, μοιράστηκα ότι έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων γιατί ενδιαφέρει κανέναν τι έκανα εγώ, αλλά επειδή ήθελα να βοηθήσω άλλες γυναίκες. Αυτός ήταν ο λόγος που το αποκάλυψα. Από τότε δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από γυναίκες οι οποίες μπορεί να το σκέφτονταν, αλλά δεν μπήκαν στη διαδικασία να το ψάξουν.

Για μένα ήταν απίστευτη ανακούφιση ότι πιθανόν να βοήθησα ή φώτισα λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, που πια δεν είναι όπως παλιά, αλλά ακόμα υπάρχουν πολλές γυναίκες που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα ήθελα κι εγώ να έχω ακούσει κάποιον να μιλάει πολύ ανοιχτά για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πώς ήταν ως διαδικασία;



Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εγώ δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία. Απλά ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία. Είναι πολύ προσωπική εμπειρία. Βλέπεις αλλαγές στο σώμα σου, πρέπει να τις διαχειριστείς, είναι πράγματα που δεν έχεις ξανανιώσει. Είναι ένα ιδιαίτερο δεκαπενθήμερο.

Διαβάστε επίσης

Έγκυος η Δανάη Μπάρκα

Συγγραφέας κατηγόρησε τον Στέλιο Ρόκκο ότι αντέγραψε την ανάρτησή του για τον Γιάννη Πάριο