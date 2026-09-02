Mad Clip: Η ανάρτηση της αδελφής του πέντε χρόνια από τον θάνατό του

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Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο Mad Clip σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που κρατούν τη μνήμη του ζωντανή είναι και η αδελφή του, Άσπα, η οποία έκανε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε σε Instagram Story μια φωτογραφία του Mad Clip, γράφοντας πάνω σε αυτή απλώς «5 years», συνοδεύοντας τη φράση με ένα κερί και έναν σταυρό.

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