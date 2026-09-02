Κρήτη: Αγωνία φέτος για το λάδι και τα σταφύλια - Τα εγκαταλείπουν οι νέοι παραγωγοί

Με αγωνία περιμένουν οι παραγωγοί της Κρήτης τη νέα ελαιοκομική περίοδο, καθώς οι τιμές του ελαιολάδου, το υψηλό κόστος παραγωγής και οι εκτιμήσεις για μεγάλες παραγωγές σε Ισπανία και Ιταλία δημιουργούν ένα δύσκολο σκηνικό.

Αυτήν την περίοδο, η τιμή κινείται γύρω στα 3,5 ευρώ το κιλό ενώ το κόστος για τον παραγωγό έχει εκτοξευθεί. Αγροεφόδια, νερό, εργασίες και κυρίως εργατικά χέρια έχουν γίνει πλέον ιδιαίτερα ακριβά.

Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι με τιμές στα 3 ή 3,5 ευρώ το κιλό είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθούν τα έξοδα, καθώς το κόστος παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις φτάνει ακόμη και τα 4,5 ευρώ το κιλό.

Οι ίδιοι θεωρούν ότι μια τιμή από 5,5 έως 7 ευρώ θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα ουσιαστικό εισόδημα και να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον για την καλλιέργεια.

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Στην ευρύτερη περιοχή της Εμπάρου, στον Δήμο Βιάννου, οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 1.300 τόνους ελαιολάδου φέτος. Ωστόσο, υπάρχει μια ακόμα μεγάλη ανησυχία και δεν είναι άλλη από την εγκατάλειψη του ελαιώνα από τους νέους ανθρώπους. Το ίδιο πρόβλημα καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης.

Η λειψυδρία, το αυξημένο κόστος και η έλλειψη εργατικών χεριών δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς, με αρκετούς να στρέφονται πλέον σε άλλες δραστηριότητες, κυρίως στον τουρισμό.

Παρόμοιο το σκηνικο και στους αμπελώνες

Η φετινή παραγωγή σταφυλιών δεν ήταν καλή στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης, ενώ οι αμπελουργοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματαψηλό κόστος, έλλειψη εργατικών χεριών και μειωμένο ενδιαφέρον των νέων να συνεχίσουν την καλλιέργεια.

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Παράλληλα, οι παραγωγοί θέτουν στο τραπέζι και το ζήτημα της οινοποίησης, επισημαίνοντας την ανάγκη να στηριχθεί ουσιαστικά το κρητικό κρασί και ο κρητικός αμπελώνας.

Το μήνυμα που στέλνουν προς τους οινοποιούς της Κρήτης είναι πως θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξουν τον ντόπιο παραγωγό, καθώς ο κρητικός αμπελώνας βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο της εγκατάλειψης.

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