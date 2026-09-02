Ποιο ελληνικό νησί "βούλιαξε" από Τούρκους τουρίστες, με 100.000 αφίξεις

Αν δεν έχετε πάει στη Λέσβο τα τελευταία χρόνια, δεν έχετε καταλάβει το μέγεθος του τουριστικού ρεύματος από τα απέναντι παράλια που επισκέπτεται το νησί. Πλέον πολλές επιχειρήσεις εστίασης έχουν τους καταλόγους τους στα ελληνικά, στα τουρκικά και στο τέλος στα αγγλικά.

Όπως διαβάσαμε σε ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής διαδικτυακής σελίδας της Λέσβου stonisi.gr:

“Περισσότεροι από 100.000 Τούρκοι τουρίστες έφθασαν στη Λέσβο την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2026. Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές (Δευτέρα 31 Αυγούστου το απόγευμα) δεν είχε φθάσει στο λιμάνι της Μυτιλήνης το τελευταίο σκάφος που συνδέει τη Μυτιλήνη με τα απέναντι τουρκικά λιμάνια. Ωστόσο, τα προσωρινά στοιχεία που περιλαμβάνουν τις αφίξεις ως την Παρασκευή 28 Αυγούστου δείχνουν πως έχει πραγματοποιηθεί ρεκόρ αφίξεων όλων των εποχών για το νησί της Λέσβου.



Συγκεκριμένα, είχαν καταγραφεί 33.620 αφίξεις, όταν τον Αύγουστο του 2025 είχαν καταγραφεί 32.337. Συνολικά, οι αφίξεις Τούρκων τουριστών του οκταμήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου ήταν 99.398 (ως τις 28 Αυγούστου). Με την προσθήκη των επισκεπτών των τελευταίων τριών ημερών είναι βέβαιο πως έχει ήδη ξεπεραστεί το όριο των 100.000 αφίξεων. Το οκτάμηνο του 2025 οι αφίξεις ήταν 89.778, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 ήταν 94.510. Συνεπώς, τα στοιχεία δείχνουν πως η Λέσβος οδεύει σε μια χρονιά με ρεκόρ αφίξεων από την Τουρκία.”

Οι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού βρίσκουν θετική την παρουσία των Τούρκων τουριστών, λόγω φυσικά των χρημάτων που αφήνουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν τη βλέπουν με καλό μάτι, είτε για εθνικούς λόγους είτε γιατί θεωρούν ότι οι συγκεκριμένοι επισκέπτες δεν αποτελούν «ποιοτικό τουρισμό» τουτέστιν, δεν αφήνουν λεφτά και έχουν πολλές απαιτήσεις.

Η συζήτηση αυτή αποτυπώθηκε και κάτω από την ανάρτηση του stonisi.gr στο Facebook, όπου άλλοι στάθηκαν στα οικονομικά οφέλη για το νησί και άλλοι αμφισβήτησαν το κατά πόσο οι αυξημένες αφίξεις μεταφράζονται πράγματι σε περισσότερα έσοδα για τις τοπικές επιχειρήσεις.

«Το θέμα είναι τι άφησαν στο νησί γιατί, αν κρίνω από την εστίαση, βράστα Χαράλαμπε», σχολίασε ένας χρήστης.

Άλλος, αντίθετα, επισήμανε ότι η αλλαγή φαίνεται πλέον και στις διανυκτερεύσεις: «Εκτός του ότι έχουν αυξηθεί οι αφίξεις, έχουν αυξηθεί και οι διανυκτερεύσεις, αφού συνέχεια βλέπουμε νέα καταλύματα και βελτιωμένη ποιότητα και δυναμικότητα σε κλίνες. Πριν 3 χρόνια δεν έβρισκαν δωμάτια, τώρα η προσφορά καλύπτει κάπως τη ζήτηση».

Υπήρξαν και όσοι αντιμετώπισαν με χιούμορ τη συζήτηση γύρω από την ισοτιμία των δύο νομισμάτων: «Να μην έχει κι η Ελλαδίτσα μας μια σκληρή λίρα, αλλά βολοδέρνει με το μαλακό ευρώ…».

πηγή: mirkopargamata.lifo.gr

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