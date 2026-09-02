Βιολάντα: Προσφεύγουν κατά της αποφυλάκισης Τζιωρτζιώτη οι συγγενείς των νεκρών εργατριών

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, στα Τρίκαλα, αποφυλακίστηκε χθες με περιοριστικούς όρους, μια απόφαση που προκάλεσε την οργή των συγγενών των πέντε νεκρών εργατριών που σκοτώθηκαν εν ώρα εργασίας.

Γι αυτό το λόγο, οι συγγενείς αναμένεται να καταθέσουν εντός της ημέρας έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της «Βιολάντα».

«Θα είμαστε αρωγοί»

Οι δικηγόροι του κ. Τζιωρτζιώτη Μιχάλης Δημητρακόπουλος, Γιώργος Παναγιώτου, προχώρησαν σε σχετική δήλωση στην οποία αναφέρουν: «Έχουν περάσει σχεδόν 7 μήνες από την αποφράδα ημέρα, που έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες της βιομηχανίας "Βιολάντα" από έκρηξη, που προκλήθηκε από υπόγεια διαρροή προπανίου.

Μήνες ψυχικής οδύνης για τις οικογένειες των θυμάτων, μήνες αγωνίας των 350 εργαζόμενων για τις θέσεις εργασίας τους, μήνες δυστυχίας για τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιωτη γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν με τραγικό τρόπο ήσαν φίλες, συντοπίτισσες, δικοί του άνθρωποι.

Οι γυναίκες αυτές δυστυχώς δεν θα επανέλθουν, η εταιρεία όμως θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη τους».

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