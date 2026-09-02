Η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου για την ηλεκτρονική απάτη - μαμούθ 500.000 ευρώ

Ηλεκτρονική απάτη - μαμούθ ύψους 500.000 ευρώ ερευνούν οι αρμόδιες αρχές, στον Δήμο Αγίου Νικολάου και όχι στον Δήμο Ρεθύμνου, όπως ανέφερε ρεπορτάζ της Καθημερινής.

Οπως τονίζεται: από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο Δήμος προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου:

Με αφορμή σημερινό (2/9/2026) δημοσίευμα σχετικά με υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που αφορά τον Δήμο Αγίου Νικολάου, ενημερώνουμε ότι, από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο Δήμος προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, καθώς και λόγω των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που υφίστανται, ο Δήμος δεν θα προβεί, στο παρόν στάδιο, σε περαιτέρω αναφορά σε στοιχεία, διαδικασίες ή εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άγνωστοι δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τράπεζα, κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 500.000 ευρώ από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, σε λογαριασμούς, στους οποίους είχε κατατεθεί και πριν από μερικές ημέρες χρηματικό ποσό ύψους 152.000 ευρώ από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ακολουθεί και στη δεύτερη περίπτωση τα ίχνη των δραστών με σκοπό να εντοπίσει και να ανακτήσει όσο περισσότερα χρήματα είναι εφικτό ενώ τη σκυτάλη των ερευνών αναμένεται να πάρουν το επόμενο διάστημα και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Νέο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου - Στην Εντατική ένας άνδρας

Ηράκλειο: 12.118 κλήσεις σε έξι μήνες – «Φωτιά» οι παραβάσεις, 350 ευρώ η «καβάντζα» πάρκινγκ

Κρήτη - ΠΑΣΟΚ: Το τραπέζι Ανδρουλάκη στο Ψυχρό και η μεγάλη συγκέντρωση για την 3η του Σεπτέμβρη στην πλ. Ελευθερίας







