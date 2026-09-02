"Σκληρό ροκ" από Βελόπουλο: Το "κατηγορώ" για ελληνοτουρκικά, Τσίπρα και Σαμαρά

«Είστε ανεπιθύμητοι στη Μακεδονία και τη ΔΕΘ», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ στην Ολομέλεια της Βουλής. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε δύο φορές ως «ψεύτη» τον πρωθυπουργό, με αφορμή όσα είπε στη Δυτική Μακεδονία.

«Εσείς ρημάξατε τη Μακεδονία. Ο πρωθυπουργός είπε: “…δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για νέες σιδηροδρομικές γραμμές, ούτε μπορεί να μιλήσει κανείς για μια δυτική σιδηροδρομική Εγνατία…”. Πείτε μας μια χώρα, όπου πρωθυπουργός θα τολμούσε να πει ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε έναν σιδηρόδρομο που να εκτείνεται από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Ηγουμενίτσα!

Το είπε ο ίδιος πρωθυπουργός, που ως υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ το 2018 είχε πει από την Κοζάνη: “…η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι ενεργειακή στρατηγική της χώρας” και σήμερα λέει: “…όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτ. Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτη, σας λέει ψέματα”.

Αυτά είπε ο ψεύτης Μητσοτάκης. Γιατί αυτό είναι: ψεύτης!», τόνισε και υπογράμμισε: «δήθεν στηρίζετε τη Μακεδονία, αλλά την πτωχεύσατε και την προδίδετε. 50 υπουργοί σπεύδουν στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί τρέμετε την Ελληνική Λύση. Εμείς θα είμαστε πρώτοι εκεί! Στέλνετε 50 υπουργούς και κανείς από αυτούς δεν είναι βορειο-Ελλαδίτης. Κανονικά έπρεπε να υπάρχουν υπουργοί από κάθε περιφέρεια και να κυβερνούν υπέρ όλης της χώρας. Και όχι να κυβερνάται η χώρα από το παρακράτος του Κολωνακίου».





«Εσωκομματική» η κόντρα Σαμαρά-Μητσοτάκη



Ο Κ. Βελόπουλος κάλεσε ΝΔ και Α. Σαμαρά «να τα βρουν» ως μέρος της ίδιας παράταξης. «Όταν βλέπουμε και δήθεν μαλώνουν στη ΝΔ για τα εσωκομματικά τους, εμείς σχεδιάζουμε το καλό του τόπου. Τους αφήνουμε να επιλύσουν τα ενδο-οικογενειακά τους. Δεν συμμετέχουμε στην ενδο-οικογενειακή βία τους και την εσωκομματική ανωμαλία τους. Βρείτε τα μεταξύ σας, βρε παιδιά. Είτε Σαμαράς, είτε Τσίπρας, είτε ΝΔ, το αποτέλεσμα είναι ίδιο», ανέφερε, ενώ είπε ότι στη ΔΕΘ «είναι λογικό να πηγαίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός» και όχι ο κάθε «ηγετίσκος».

«Ο Τσίπρας είναι άεργος – Τον ταΐζουν ολιγάρχες»



«Πηγαίνει και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη με το τρίπτυχο “παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα”. Ναι. Και μετά ξύπνησε», σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και συνέχισε: «αυτός ο άεργος που δεν ξέρει να παράγει, μιλάει για παραγωγή.

Αυτός που πρόδωσε τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία με το δημοψήφισμα, μιλάει για δικαιοσύνη. Αυτός που κάθεται όλη την ημέρα σε βίλα και σε κότερα λέει ότι θα περνάμε καλύτερα. Ε, λοιπόν, καλύτερα να μην μιλάει, γιατί με αυτά που λέει όλη η Ελλάδα γελάει». Υπαινίχθηκε μάλιστα ότι τον Αλ. Τσίπρα «τον ταΐζουν ολιγάρχες και μάλιστα καλά».

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