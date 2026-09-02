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ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Τρία τα μέτωπα, ενισχύονται τα εναέρια μέσα

πυροσβεστική
clock 15:54 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζει να καίει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Κάρυστο, προκαλώντας την ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, το μέτωπο έχει φτάσει μια ανάσα κοντά από κατοικίες, με ορισμένα σπίτια να απειλούνται άμεσα από τις φλόγες. Η επέμβαση των πυροσβεστών, ωστόσο, αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή κατάφεραν να προστατεύσουν τις κατοικίες και να αποτρέψουν την πρόκληση σοβαρών ζημιών. 

Τρία μέτωπα φωτιάς

Αυτη την ώρα, ταυτόχρονα καίνε τρία πύρινα μέτωπα, τα οποια αντιμετωπίζονται με ρίψεις από εναέρια μέσα, πυροσβεστικά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς και της εξάπλωσής της.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή υπάρχει ενδεχόμενο να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς και για προληπτικούς λόγους, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112. Μέσω του μηνύματος που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, δόθηκε οδηγία εκκένωσης για την περιοχή Θεατρούπολης.

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Φωτιά Εύβοια
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