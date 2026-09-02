Ο Τζόλης, ο Τζολάκης και οι κορυφαίες κινήσεις στο καλοκαιρινό παζάρι





Η καλοκαιρινή μεταγραφική αγορά έκλεισε χθες τα μεσάνυχτα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτές είναι οι σημαντικότερες μεταγραφές κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου 2026-2027, όπως τις παρουσιάζει το Reuters.



Ανάμεσά τους αναφέρονται εκείνες του Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ στην Άρσεναλ με 34 εκατομμύρια λίρες (39,7 εκατομμύρια ευρώ) και του Κωνσταντίου Τζολάκη από τον ολυμπιακό στην Χαλ με 20 εκατομμύρια λίρες (23,35 εκατομμύρια ευρώ).



Οι κατά προσέγγιση τιμές μεταγραφής είναι αυτές που αναφέρθηκαν από τον σύλλογο ή τα ΜΜΕ:

ΑΓΓΛΙΑ:



Έντσο Φερνάντες από την Τσέλσι στην Μάντσεστερ Σίτι (125 εκατομμύρια λίρες)



Μόργκαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα στην Τσέλσι (117 εκατομμύρια λίρες)



Έλιοτ Άντερσον από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Μάντσεστερ Σίτι (115 εκατομμύρια λίρες)



Σάντρο Τονάλι από τη Νιούκαστλ στην Τότεναμ (100 εκατομμύρια λίρες)



Μπράντλεϊ Μπαρκολά από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Λίβερπουλ (120 εκατομμύρια λίρες)



Αγιούμπ Μπουαντί από τη Λιλ στην Μάντσεστερ Σίτι (100 εκατομμύρια λίρες)



Ματέους Φερνάντες από τη Γουέστ Χαμ στην Τότεναμ (85 εκατομμύρια λίρες)



Σάβιο από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Τότεναμ (85 εκατομμύρια λίρες)



Μπρούνο Γκιμαράες από τη Νιούκαστλ στην Άρσεναλ (75 εκατομμύρια λίρες)



Ιλιμάν Ντιαγέ από την Έβερτον στην Μάντσεστερ Σίτι (65 εκατομμύρια λίρες)



Κάρλος Μπαλέμπα από Μπράιτον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (60 εκατομμύρια λίρες)



Έζρι Κόνσα από Άστον Βίλα στην Άρσεναλ (55 εκατομμύρια λίρες)



Μάξενς Λακρουά από Κρίσταλ Πάλας στην Τσέλσι (52 εκατομμύρια λίρες)



Νίκο Γκονσάλες από Μάντσεστερ Σίτι στη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ (52 εκατομμύρια λίρες)



Ματίας Φερνάντεζ-Πάρντο από Λιλ στη Νιούκαστλ (51,4 εκατομμύρια λίρες)



Λούκα Βούσκοβιτς από Τότεναμ Χότσπερ στην Μπράιτον (50 εκατομμύρια λίρες)



Αντρέι Σάντος από Τσέλσι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (48 εκατομμύρια λίρες)



Μάρκο Παλέστρα από Αταλάντα στην Τσέλσι (47 εκατομμύρια λίρες)



Λίαμ Ντελάπ από Τσέλσι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (45 εκατομμύρια λίρες)



Μπαζουμάνα Τουρέ από Χόφενχαϊμ στη Νιούκαστλ (43 εκατομμύρια λίρες)



Τζέιμς Τράφορντ από Μάντσεστερ Σίτι στη Λιντς (40 εκατομμύρια λίρες)



Ελ Χατζί Μαλίκ Ντιούφ από Γουέστ Χαμ στην Μπρέντφορντ (40 εκατομμύρια λίρες)



Μαμαντού Σανγκαρέ από Λανς στη Μπρέντφορντ (39 εκατομμύρια λίρες)



Γιούρι Τίλεμανς από Άστον Βίλα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (35 εκατομμύρια λίρες)



Άλαν Ελίας από Παλμέιρας στη Μάντσεστερ Σίτι (34 εκατομμύρια λίρες)



Ουσμάν Ντιομαντέ από Σπόρτινγκ στη Νότιγχαμ Φόρεστ (34 εκατομμύρια λίρες)



Χρήστος Τζόλης από Κλαμπ Μπριζ στην Άρσεναλ (34 εκατομμύρια λίρες)



Ζοάο Γκόμες από Γουλβς στην Άστον Βίλα (34 εκατομμύρια λίρες)



Γκονσάλο Γκαρσία από Ρεάλ Μαδρίτης στη Φούλαμ (34 εκατομμύρια λίρες)



Αλατζί Μπάμπα από Μονακό στη Νιούκαστλ (30 εκατομμύρια λίρες)



Σία Τσαρλς από Σαουθάμπτον στη Φούλαμ (30 εκατομμύρια λίρες)



Λούκα Μπρούγκμανς από Γκενκ στη Λίβερπουλ (30 εκατομμύρια λίρες)



Μαλίκ Φοφάνα από Λιόν στη Σάντερλαντ (30 εκατομμύρια λίρες)



Αμάρ Ντέντιτς από Μπενφίκα στη Νιούκαστλ (31 εκατομμύρια λίρες)



Τέιλορ Χάργουντ-Μπέλις από Σαουθάμπτον στην Άστον Βίλα (30 εκατομμύρια λίρες)



Έμερσον Κορέια ντα Σίλβα από Τουλούζ στην Ίπσουιτς (27 εκατομμύρια λίρες)



Αντόνιο Σίλβα από Μπενφίκα στην Μπόρνμουθ (26 εκατομμύρια λίρες)



Λούκας Χόρνιτσεκ από Μπράγκα σε Νιούκαστλ (26 εκατομμύρια λίρες)



Χούλιο Ενσίσο τη Στρασμπούρ σε Ίπσουιτς (26 εκατομμύρια λίρες)



Τίρίκ Τζορτζ από Τσέλσι σε Έβερτον (24 εκατομμύρια λίρες)



Σον Στιρ από Άγιαξ σε Νιούκαστλ (23 εκατομμύρια λίρες)



Καρλ Ράσγουορθ από Μπράιτον σε Κόβεντρι (22,5 εκατομμύρια λίρες)



Νόμπελ Μεντί από Ράγιο Βαγιεκάνο σε Χαλ (21,40 εκατομμύρια λίρες)



Σιντίκι Σερίφ από Φενερμπαχτσέ σε Κόβεντρι (20,5 εκατομμύρια λίρες)



Κωνσταντίνος Τζολάκης από Ολυμπιακό σε Χαλ (20 εκατομμύρια λίρες)



Χέιντεν Χάκνεϊ από Μίντλεσμπρο σε Έβερτον (16,5 εκατομμύρια λίρες)



Πεπ Τσαβάρια από Ράγιο Βαγιεκάνο σε Τσέλσι (16,3 εκατομμύρια λίρες)



Φλορεντίνο Λουίς από Μπέρνλι σε Ίπσουιτς (16 εκατομμύρια λίρες)



Φέμι Αζίζ από Μίλγουολ σε Μπράιτον (12,5 εκατομμύρια λίρες) εκατομμύρια)



Χουανλού Σάντσες από Σεβίλλη σε Μπόρνμουθ (11,1 εκατομμύρια λίρες)



Τζέρεμι Μόνγκα από Λέστερ Σίτι σε Μάντσεστερ Σίτι (10 εκατομμύρια λίρες)



Ντάιζεν Μαέδα από Σέλτικ σε Ίπσουιτς (10 εκατομμύρια λίρες)



Σάσα Λούκιτς από Φούλαμ σε Ίπσουιτς Τάουν (9 εκατομμύρια λίρες)



Ίσα Ντιόπ από Φούλαμ σε Ίπσουιτς (8,5 εκατομμύρια λίρες)



Κιελ Σέρπεν από Ονιόν Σεντ-Ζιλουάζ σε Ίπσουιτς Τάουν (8,5 εκατομμύρια λίρες)



Άντονι Πάτερσον από Σάντερλαντ σε Ρέξαμ (8 εκατομμύρια λίρες)



Εμιλιάνο Μαρτίνεθ από Άστον Βίλα σε Τσέλσι (7,5 εκατομμύρια λίρες)



Τζόρνταν Χέντερσον σε Τσέλσι (Ελεύθερη μεταγραφή)



Χάρι Γουίλσον από Φούλαμ σε Λιντς (Ελεύθερη μεταγραφή)



Καρλ Ντάρλοου από Λιντς σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ελεύθερη μεταγραφή)



Τακεχίρο Τομιγιάσου από Άγιαξ σε Κρίσταλ Πάλας (Ελεύθερη μεταγραφή)



Άντι Ρόμπερτσον σε Τότεναμ (Ελεύθερη μεταγραφή)



Μάρκος Σενέσι σε Τότεναμ ⁠ (Ελεύθερη μεταγραφή)



Λέον Γκορέτσκα στην Άστον Βίλα (Ελεύθερη μεταγραφή)



Τζόρτζια Στάνγουεϊ στην Άρσεναλ (Ελεύθερη μεταγραφή)



Μικαΐλο Μούντρικ από την Τσέλσι στην Τότεναμ (Δανεικός)



Τζακ Γκρίλις από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Έβερτον (Δανεικός)

Άγνωστο ποσό



Τζέιντον Άντονι από την Μπέρνλι στην Μπρέντφορντ (άγνωστο ποσό)



Τζεοβάνι Κουέντα από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Τσέλσι (άγνωστο ποσό)



Ξάβερ Σλάγκερ από την Λειψίας στη Νότιγχαμ Φόρεστ (άγνωστο ποσό)



Τάρικ Μουχαρέμοβιτς από τη Σασουόλο στη Λιντς (άγνωστο ποσό)



Αμπντούλ Φαταού από τη Λέστερ Σίτι στην Ίπσουιτς (άγνωστο ποσό)



Τζερόνιμο Ρούγι από τη Μαρσέιγ στη Μάντσεστερ Σίτι (άγνωστο ποσό)



Τόμας Μενιέ από τη Λιλ στη Σάντερλαντ (άγνωστο ποσό)



Βαλεντίν Μπάρκο από τη Στρασμπούρ στην Τσέλσι (άγνωστο ποσό)



Ζιόν Σουζούκι από την Πάρμα στην Άστον Βίλα (μη ανακοινωθέν ποσό)



Ματέο Ρουγκέρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης στην Άστον Βίλα (μη ανακοινωθέν ποσό)



Αουρέλε Αμέντα από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στην Κόβεντρι (άγνωστο ποσό)



Σέζαρ Παλάσιος από Ρεάλ Μαδρίτης στη Φούλαμ (άγνωστο ποσό)



Ντάνι Γουέλμπεκ από Μπράιτον στην Τσέλσι (άγνωστο ποσό)



Ζαουέν Χαντζάμ από Γιουνγκ Μπόις στην Μπράιτον (άγνωστο ποσό)



Άλβαρο Ροντρίγκες από Έλτσε στην Μπόρνμουθ (άγνωστο ποσό)



Ιμπραήμ Εμπαγιέ από Παρί Σεν Ζερμέν στην Άστον Βίλα (άγνωστο ποσό)



Μάικλ Σβόμποντα από Βενέτσια στην Μπράιτον (άγνωστο ποσό)



Τζακ Μπάτλαντ από Ρέιντζερς στη Χαλ (άγνωστο ποσό)

ΙΣΠΑΝΙΑ:



Γιαν Ντιομάντε από ΡΜ Λειψία στη Ρεάλ Μαδρίτης (106,66 εκατομμύρια λίρες)



Άντονι Γκόρντον από Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ στην Μπαρτσελόνα (70,14 εκατομμύρια λίρες)



Ρόντρι από Μάντσεστερ Σίτι στην Μπαρτσελόνα (65,4 εκατομμύρια λίρες)



Μαρκ Κουκουρέλα από Τσέλσι στη Ρεάλ Μαδρίτης (51,8 εκατομμύρια λίρες)



Λι Κανγκ-ιν από Παρί Σεν Ζερμέν στην Ατλέτικο Μαδρίτης (34,21 εκατομμύρια λίρες)



Κρίστιαν Ρομέρο από την Τότεναμ στην Ατλέτικο Μαδρίτης (34,2 εκατομμύρια λίρες)



Καρίμ Αντεγιέμι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Μπαρτσελόνα (18,82 εκατομμύρια λίρες)



Ντένζελ Ντάμφρις από την Ίντερ στη Ρεάλ Μαδρίτης (17,14 εκατομμύρια λίρες)



Γκαμπριέλ Ζεσούς από την Άρσεναλ στην Μπαρτσελόνα (8,6 εκατομμύρια λίρες)



Ντόμινικ Λιβάκοβιτς από την Φενερμπαχτσέ στην Μπαρτσελόνα (1,72 εκατομμύρια λίρες)



Τζόναθαν Ντέιβιντ από την Γιουβέντους στην Ατλέτικο Μαδρίτης (Δανεικός)



Μπερνάρντο Σίλβα από την Μάντσεστερ Σίτι στη Ρεάλ Μαδρίτης (άγνωστο ποσό)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:



Ισμαέλ Σαϊμπαρί από την PSV Αϊντχόφεν στην Μπάγερν Μονάχου (47,15 εκατομμύρια λίρες)



Ναθανιέλ Μπράουν από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στην Μπάγερν Μονάχου (άγνωστο ποσό)



Μούσα Ντιαμπί από την Αλ-Ιτιχάντ στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (άγνωστο ποσό)



Ζακάρια Ελ Ουαχντί από την Γκενκ στην Αμβούργο (άγνωστο ποσό)

ΙΤΑΛΙΑ:



Γκονσάλο Ράμος από την Παρί Σεν Ζερμέν στην Ατλέτικο Μαδρίτης Μίλαν (65 εκατομμύρια λίρες)



Ράνταλ Κόλο Μουάνι από Παρί Σεν Ζερμέν στην Γιουβέντους (32,52 εκατομμύρια λίρες)



Τζεντ Σπενς από Τότεναμ στην Ίντερ (30 εκατομμύρια λίρες)



Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς από Μπάγερ Λεβερκούζεν στην Γιουβέντους (25,68 εκατομμύρια λίρες)



Τρέβοχ Τσαλομπά από Τσέλσι στην Κόμο (25,62 εκατομμύρια λίρες)



Μπέτο από Έβερτον στην Φιορεντίνα (15,4 εκατομμύρια λίρες)



Νικ Βόλτεμαντε από Νιούκαστλ στην Γιουβέντους (δανεικός)



Τζον Στόουνς στην Ίντερ (ελεύθερη μεταγραφή)

ΓΑΛΛΙΑ:



Μάγκνες Ακλιούς από Μονακό στην Παρί Σεν Ζερμέν (42,68 εκατομμύρια λίρες)



Φεράν Τόρες από Μπαρτσελόνα στην Παρί Σεν Ζερμέν (42,80 εκατομμύρια λίρες)



Λουκάς Ντιν από Άστον Βίλα στην Παρί Σεν Ζερμέν (8,5 εκατομμύρια λίρες)

ΤΟΥΡΚΙΑ:



Μέισον Γκρίνγουντ από Μαρσέιγ στην Φενερμπαχτσέ (33,38 εκατομμύρια λίρες)



Λεάντρο Τροσάρ από Άρσεναλ στην Μπεσίκτας (15,40 εκατομμύρια λίρες)



Ντογκουχάν Αράλ Σιμσίρ από Μίντγιλαντ στην Τραμπζονσπόρ (11,13 εκατομμύρια λίρες)



Ρομέλου Λουκάκου από Νάπολι στην Φενερμπαχτσέ (5,14 εκατομμύρια λίρες)



Φαμπίνιο στην Τραμπζονσπόρ (Ελεύθερη μεταγραφή)



Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τραμπζονσπόρ (Ελεύθερη μεταγραφή)

ΑΛΛΟΙ:



Όλι Γουάτκινς από Άστον Βίλα στην Αλ-Χιλάλ (51 εκατομμύρια λίρες)



Ραφαέλ Λεάο από Μίλαν στην Γαλατασαράι (39 εκατομμύρια λίρες)



Μάρκος Λεονάρντο από Αλ-Χιλάλ στον Άγιαξ (17,12 εκατομμύρια λίρες)



Κάσπερ Χογκ από Μπόντο/Γκλιμτ στην Σέλτικ (11 εκατομμύρια λίρες)



Μόρι Ντιαού από Χάβρη στην Αλ Σαμπάμπ (άγνωστο ποσό)



Χοσάμ Αμπντελμαγκουίντ από Ζάμαλεκ στην Λουντογκόρετς (άγνωστο ποσό)



Τιτζάνι Ρέιντερς από Μάντσεστερ Σίτι στην Αλ Καντσία (άγνωστο ποσό)



Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στους Σικάγο Φάιρ (Ελεύθερη μεταγραφή)



Μίσι Μπατσουαγί στην Άμπχα (Ελεύθερη μεταγραφή)



Μαχμούντ Χασάν προς το Αλ-Ριάντ (Δωρεάν μεταφορά)