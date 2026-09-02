Ηράκλειο: Δεύτερη ευκαιρία για απολυτήριο Δημοτικού - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

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Τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου σπουδών Δημοτικού Σχολείου ανακοίνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Οι εξετάσεις απευθύνονται σε όσους έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης αλλά δεν διαθέτουν το σχετικό απολυτήριο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκης, η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 08:30 π.μ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Ανωγειανό), επί της Λεωφόρου Καλοκαιρινού 197.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου (οδός Πιτσουλάκη 73).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής έχει οριστεί η Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Πιστοποιητικό γέννησης

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ο μόνιμος τόπος διαμονής

Οι εξετάσεις προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Προεδρικού Διατάγματος 79/17 (ΦΕΚ 109/τΑ’/01-08-2017) και αποτελούν μια δεύτερη ευκαιρία για την πιστοποίηση των βασικών σπουδών των πολιτών που δεν ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην προβλεπόμενη σχολική ηλικία.

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