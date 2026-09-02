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Δήμος Ρεθύμνης: Δεν υπήρξε παραβίαση τραπεζικών λογαριασμών της Οικονομικής Υπηρεσίας

δημαρχειο ρεθυμνου
clock 16:25 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Δήμος Ρεθύμνης πληροφορίες περί ηλεκτρονικής απάτης με θύμα την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ξεκαθαρίζοντας ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψε παραβίαση τραπεζικού λογαριασμού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, έπειτα από συστηματικό έλεγχο σε όλους τους λογαριασμούς που διατηρεί ο Δήμος σε τραπεζικά ιδρύματα, διαπιστώθηκε ότι κανένας από αυτούς δεν έχει παραβιαστεί. Σύμφωνα με τον Δήμο Ρεθύμνης, τα οικονομικά του στοιχεία παραμένουν ασφαλή και προστατεύονται από τις δικλείδες ασφαλείας που εφαρμόζουν τα τραπεζικά ιδρύματα.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση ασκείται κριτική για τη δημοσιοποίηση και αναπαραγωγή των σχετικών πληροφοριών. Ο Δήμος επισημαίνει την ανάγκη επιμελούς διασταύρωσης των στοιχείων πριν από τη δημοσιοποίησή τους, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί βασική υποχρέωση στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

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