Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 32χρονο και ανήλικη για τηλεφωνικές απάτες - Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται από το απόγευμα της Τρίτης (01/09) δύο μέλη εγκληματικής ομάδας, τα οποία εμπλέκονται σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Πρόκειται για έναν 32χρονο ημεδαπό και μία ανήλικη ημεδαπή, οι οποίοι είχαν αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του «εισπράκτορα» για λογαριασμό του κυκλώματος.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε μετά από μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δράστες είχαν βάλει στο στόχαστρό τους κυρίως ηλικιωμένους κατοίκους σε περιοχές των Δήμων Μινώα Πεδιάδος και Χερσονήσου.

Η μεθοδολογία της απάτης

Η δράση της σπείρας ξεδιπλώθηκε κατά το διήμερο από 31 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2026. Άγνωστοι συνεργοί τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματα και, προσποιούμενοι είτε λογιστές είτε υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρισμού (ΔΕΔΔΗΕ), παρουσίαζαν ψευδή γεγονότα ως αληθινά.

Με διάφορα προσχήματα, έπειθαν τους πολίτες να τοποθετήσουν εκτός των σπιτιών τους ή να παραδώσουν απευθείας σε «απεσταλμένο» τους μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Από τις έξι περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν, οι πέντε παρέμειναν στο στάδιο της απόπειρας. Ωστόσο, σε μία περίπτωση, οι απατεώνες κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση μιας 56χρονης ημεδαπής, αποσπώντας κοσμήματα συνολικής αξίας 4.500 ευρώ.

Η σύλληψη επ' αυτοφώρω

Οι δύο «εισπράκτορες» μετέβησαν με δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην οικία της 56χρονης για να παραλάβουν τη λεία τους. Δεν πρόλαβαν όμως να χαρούν για πολύ, καθώς αστυνομικοί του Α.Τ. Χερσονήσου, που βρίσκονταν σε επισταμένες αναζητήσεις, τους εντόπισαν και τους ακινητοποίησαν αμέσως μετά την παραλαβή των κοσμημάτων.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής ομάδας, διάπραξη απατών και διακεκριμένες κλοπές. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν οι εγκέφαλοι της οργάνωσης που πραγματοποιούσαν τις τηλεφωνικές κλήσεις.

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