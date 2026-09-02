Βανδάλισαν το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας μία εβδομάδα μετά τον θάνατό της

Βανδαλισμένο βρέθηκε το αστέρι της Ντόλι Μπάρντον στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ , μόλις μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι σε ηλικία 80 ετών.

Σύμφωνα με το ΤΜΖ ένας θαυμαστής ενημέρωσε το βράδυ της Δευτέρας τις αρμόδιες αρχές ότι άγνωστος ή άγνωστοι είχαν αφαιρέσει λουλούδια που είχαν αφήσει πολίτες στη μνήμη της Πάρτον και είχαν προκαλέσει φθορές στο αστέρι της.

Βίντεο του ραδιοφωνικού σταθμού KNX δείχνει συνεργεία να εργάζονται στο σημείο για την αποκατάσταση του αστεριού, με το όνομα της Ντόλι Πάρτον να έχει υποστεί έντονες φθορές.

Η εκπρόσωπος του Hollywood Chamber of Commerce, Άνα Μαρτίνεζ, διευκρίνισε στο TMZ ότι το αστέρι παρουσίαζε ήδη ρωγμές και είχε προγραμματιστεί να επισκευαστεί την Τρίτη, πριν γίνει γνωστό το περιστατικό του βανδαλισμού.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, ένας θαυμαστής επικοινώνησε με τους υπεύθυνους το προηγούμενο βράδυ και κατήγγειλε ότι είχαν κλαπεί λουλούδια από το αυτοσχέδιο μνημείο, ενώ παράλληλα το αστέρι είχε γρατζουνιστεί.

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