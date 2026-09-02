Γεράνι Ρεθύμνου: Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάσθηκε η Παναγία η Πρωτοσεπτεμβριανή

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάσθηκε, το διήμερο 31ης Αυγούστου και 1ης Σεπτεμβρίου 2026, η πανήγυρις του μοναδικού Ιερού Ναού της Παναγίας Παμμακαρίστου (Πρωτοσεπτεμβριανής ή Καλοταξιδιώτισσας), ο οποίος βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Χανίων, στην Ενορία Γερανίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Κατόπιν προσκλήσεως του απουσιάζοντος στο Άγιον Όρος Σεβ. Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, κατά την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, 1η Σεπτεμβρίου 2026, τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Θεόδωρος, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ο οποίος κατάγεται από τα Σελλιά Ρεθύμνης.





Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Θεόδωρο πλαισίωσαν πολλοί κληρικοί της Τοπικής μας Εκκλησίας, με επικεφαλής τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Ρωμανό Αναστασιάδη, ο οποίος και κήρυξε τον Θείο λόγο.

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Πλήθος ευσεβών χριστιανών προσήλθε τόσο κατά τον πανηγυρικό Εσπερινό όσο και κατά την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, για να τιμήσει την Παμμακάριστο Υπεραγία Θεοτόκο και να προσκυνήσει στον μοναδικό αυτό Ιερό Ναό, ο οποίος αποτελεί ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για την Τοπική μας Εκκλησία.

Η εορτή της Παναγίας Παμμακαρίστου την πρώτη ημέρα του εκκλησιαστικού έτους έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η Εκκλησία εισέρχεται σε κάθε νέο εκκλησιαστικό έτος με την προστασία και τη σκέπη της Παναγίας, αναθέτοντας σε Εκείνη την πορεία και την ελπίδα του λαού του Θεού.

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Και η φετινή πανήγυρις ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, ότι η Εκκλησία παραμένει ζωντανή, όταν οι άνθρωποί της αγαπούν τους Ιερούς Ναούς, τις παραδόσεις και τις πανηγύρεις της και προσέρχονται με πίστη και ευλάβεια για να τιμήσουν την Παναγία και όλους τους Αγίους και να λάβουν τη χάρη και την ευλογία τους.





Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Θεόδωρο, τους κληρικούς της Τοπικής μας Εκκλησίας που συμμετείχαν στην πανήγυρη, καθώς και όλους τους ευσεβείς χριστιανούς που προσήλθαν και τίμησαν με την παρουσία τους την εορτή της Παναγίας Παμμακαρίστου.

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