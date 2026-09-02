Πλεύρης για Σαμαρά: Ευελπιστώ να καταλάβει ότι το μείζον είναι η παράταξη - Εάν κάνει κόμμα, θα αντιπαρατεθούμε

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά τον σεβασμό που τρέφει προς το πρόσωπό του, μια τέτοια εξέλιξη θα τον έφερνε πολιτικά απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θεωρεί τον Αντώνη Σαμαρά πολιτικό αντίπαλο της ΝΔ, ο κ. Πλεύρης στάθηκε αρχικά στην προσωπική και ιδεολογική σχέση που έχει με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Τον σέβομαι απόλυτα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ιδεολογικό επίπεδο. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που, αξιακά και ιδεολογικά, με άγγιξαν και με αγγίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, διαφοροποίησε την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά από άλλα πρόσωπα που έχουν κινηθεί πολιτικά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για έναν πολιτικό που έχει διατελέσει τόσο πρωθυπουργός όσο και πρόεδρος της παράταξης.



«Ευελπιστώ να καταλάβει ότι το μείζον είναι η παράταξη»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εξέφρασε την ελπίδα ο πρώην πρωθυπουργός να μην προχωρήσει τελικά στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

«Ευελπιστώ, μέχρι την τελευταία στιγμή, να καταλάβει ότι το μείζον είναι η παράταξη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ακόμη και στο εσωτερικό των μεγάλων κομμάτων υπάρχουν ιδεολογικές αντιπαραθέσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής τους ταυτότητας.

Ο ίδιος, πάντως, έθεσε σαφή διαχωριστική γραμμή για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά: «Ο σεβασμός προς τον Αντώνη Σαμαρά θα υπάρχει πάντα. Εάν, όμως, προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, θα υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση».



Πλεύρης: «Στις εκλογές πηγαίνουμε για την αυτοδυναμία»

Αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο Θάνος Πλεύρης επανέλαβε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, αποκλείοντας στην παρούσα φάση συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες.

«Στις εκλογές πηγαίνουμε για την αυτοδυναμία. Δεν ανοίγουμε καμία συζήτηση για συγκυβερνήσεις», δήλωσε, σημειώνοντας ότι μετά την κάλπη κάθε πολιτικός σχηματισμός θα προσαρμόσει τη στρατηγική του ανάλογα με το αποτέλεσμα και τα ποσοστά που θα καταγραφούν.



Αιχμές για Τσίπρα: «Δεν είναι ο βασικός μας αντίπαλος»

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την παρουσίαση του προεκλογικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Ο κ. Πλεύρης άσκησε κριτική στην επιλογή του πρώην πρωθυπουργού να τοποθετηθεί πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να προηγηθεί η παρέμβαση του πρωθυπουργού και στη συνέχεια να ακολουθήσει η δική του.

«Το ότι επιλέγει να μιλήσει πριν από τον πρωθυπουργό παραπέμπει σε πολιτική Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δεν παραπέμπει σε πολιτική ενός πρώην πρωθυπουργού», σχολίασε.

Παράλληλα, απέρριψε την εκτίμηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί τον κυριότερο πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι για το κυβερνών κόμμα όλοι οι σχηματισμοί που το διεκδικούν εκλογικά αποτελούν αντιπάλους. «Αυτό που λέγεται, ότι ο Τσίπρας αποτελεί τον βασικό μας αντίπαλο, δεν ισχύει», κατέληξε.

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