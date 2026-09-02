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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σερβία - Ελλάδα 3-0: Ανυπέρβλητο εμπόδιο οι Σέρβες και το ταξίδι ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά(vid)

ελλαδαβολει
clock 18:49 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης ολοκλήρωσε την πορεία της η Εθνική Γυναικών, η οποία ηττήθηκε με 3-0 (25-14, 25-20, 25-17) σετ από την πανίσχυρη Σερβία στον προημιτελικό του Ευρωβόλεϊ 2026.

Η Ελλάδα πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι σε μια από τις κορυφαίες του πλανήτη, αλλά δε μπόρεσε να είναι ανταγωνιστική για μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Παράλληλα, έχασε με τραυματισμό τη Γεωργία Αγγελοπούλου στο δεύτερο σετ, η οποία ξέσπασε σε κλάματα, σοκάροντας όλο το γήπεδο.

Η Εθνική ομάδα αποχαιρετάει τη διοργάνωση με απόλυτα θετικό πρόσημο, δείχνοντας μια εικόνα ενός συνόλου που αρνήθηκε να παραδοθεί, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που αντιμετώπισε.

Τα σετ:, 25-14, 25-20, 25-17

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-11, 21-11, 25-14

2ο σετ: 8-7, 16-13, 21-16, 25-20

3ο σετ: 8-6, 16-11, 21-15, 25-17

*Οι πόντοι της Σερβίας προήλθαν από 6 άσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 3 άσους, 34 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 25-14, 25-20, 25-17

ΣΕΡΒΙΑ (Ζόραν Τέρζιτς): Πόποβιτς 6 (4/7 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ογκνιένοβιτς 5 (3/3 επ., 2 μπλοκ), Κούρταγκιτς 2 (2/5 επ.), Ούζελατς 15 (12/21 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 32% υπ. – 18% άριστες), Μπόσκοβιτς 17 (13/30 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Τίτσα 12 (10/21 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 8% υπ. – 8% άριστες) / Γέγκντιτς (λ., 42% υπ. – 25% άριστες), Μίρκοβιτς, Ζούμπιτς 1 (1/2 επ.), Μιλόγεβιτς

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 4 (4/5 επ.), Τικμανίδου 9 (8/22 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ. – 13% άριστες), Τάνη 3 (2/2 επ., 1 άσος), Παπαγεωργίου (0/4 επ.), Αγγελοπούλου 3 (2/7 επ., 1 άσος, 11% υπ. – 0% άριστες), Ανθούλη 9 (9/32 επ.) / Ξανθοπούλου (λ., 27% υπ. – 0% άριστες), Γκιούρδα 6 (6/13 επ., 47% υπ. – 27% άριστες), Κλέπκου, Αντωνακάκη, Γράβαρη 4 (3/5 επ., 1 άσος)

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