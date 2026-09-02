Καφές: Πόσα φλιτζάνια την ημέρα θεωρούνται ασφαλή

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Η κατανάλωση έως και 400 mg καφεΐνης την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 3 έως 5 φλιτζάνια καφέ, θεωρείται ασφαλής για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά δεδομένα της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Μάλιστα, ο σκέτος καφές φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο ορισμένων καρδιαγγειακών παθήσεων.Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο στην καφεΐνη.

Υπερβολική πρόσληψη μπορεί να προκαλέσει αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών, άγχος και διαταραχές στον ύπνο, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κατανάλωση ενεργειακών ποτών, που μπορεί να περιέχουν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις καφεΐνης.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος παρασκευής του καφέ. Ο αφιλτράριστος καφές, όπως ο ελληνικός, ο εσπρέσο και ο καφές γαλλικής πρέσας, περιέχει καφεστόλη, η οποία μπορεί να αυξήσει την «κακή» LDL χοληστερίνη.

Αντίθετα, ο καφές φίλτρου και ο στιγμιαίος έχουν μικρότερη επίδραση στα επίπεδα χοληστερίνης.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα πιθανά οφέλη δεν οφείλονται απαραίτητα μόνο στην καφεΐνη, αλλά και σε άλλες ουσίες του καφέ με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.

Η ποσότητα που είναι κατάλληλη για κάθε άνθρωπο διαφέρει, γι’ αυτό συμπτώματα όπως ταχυκαρδία, έντονοι παλμοί ή αϋπνία αποτελούν ένδειξη για περιορισμό της κατανάλωσης και, όπου χρειάζεται, συμβουλή γιατρού.

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