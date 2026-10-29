Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Ακούγεται ότι η Μαρίνα Σάττι είναι ζευγάρι με τον Rack»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε στον αέρα του Πρωινού πως οι φήμες θέλουν τη Μαρίνα Σάττι να είναι ζευγάρι με τον Rack! Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά του για το ενδεχόμενο οι δύο καλλιτέχνες να βρίσκονται σε σχέση.

«Ακούγεται ότι είναι μαζί και χαίρομαι πολύ για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε περισσότερες αποκαλύψεις για τη φημολογούμενη σχέση τους.

Ο δημοσιογράφος δεν διευκρίνισε πότε ενδέχεται να ήρθαν πιο κοντά η Μαρίνα Σάττι και ο Rack, ούτε αναφέρθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να ξεκίνησε η μεταξύ τους γνωριμία.

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