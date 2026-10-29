ΠΕΜ.29 Οκτ 2026 18:32
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Ακούγεται ότι η Μαρίνα Σάττι είναι ζευγάρι με τον Rack»

R
clock 17:00 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε στον αέρα του Πρωινού πως οι φήμες θέλουν τη Μαρίνα Σάττι να είναι ζευγάρι με τον Rack! Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά του για το ενδεχόμενο οι δύο καλλιτέχνες να βρίσκονται σε σχέση.

«Ακούγεται ότι είναι μαζί και χαίρομαι πολύ για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε περισσότερες αποκαλύψεις για τη φημολογούμενη σχέση τους.

Ο δημοσιογράφος δεν διευκρίνισε πότε ενδέχεται να ήρθαν πιο κοντά η Μαρίνα Σάττι και ο Rack, ούτε αναφέρθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να ξεκίνησε η μεταξύ τους γνωριμία.

Διαβάστε επίσης

Matthew Perry: Η αδελφή του συγκινεί τρία χρόνια μετά τον θάνατό του

Κάρμεν Ρουγγέρη: "Ρωτούσα τα παιδιά μου τι πρέπει να κάνω για να είμαι καλή μαμά"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δημήτρης Ουγγαρέζος Μαρίνα Σάττι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis