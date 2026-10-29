Με επίκεντρο την αυθεντικότητα και τον άνθρωπο- Η 6η Ημερίδα «ΚΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΝ» στο Οροπέδιο Λασιθίου

Η σημασία της αυθεντικότητας ως βασικού στοιχείου για την ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη, ήταν το αντικείμενο της ημερίδας που οργανώθηκε στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν το ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων και Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, αναδεικνύοντας τη σημασία της αυθεντικότητας ως βασικού στοιχείου για την ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη.

Στο επίκεντρο της ημερίδας βρέθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ουσιαστικών και ξεχωριστών εμπειριών για τον επισκέπτη, μέσα από την ανθρώπινη επαφή, την ποιότητα των υπηρεσιών, την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και τη σύνδεση της φιλοξενίας με τον πολιτισμό, την ιστορία, τη γαστρονομία, τη φύση και τις παραδόσεις του νησιού.

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Τον συντονισμό της ημερίδας είχε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ.Γ. Πελεκανάκης, ο οποίος, συνοψίζοντας τα βασικά μηνύματα της συνάντησης κατά την ολοκλήρωσή της, υπογράμμισε ότι η αυθεντική φιλοξενία δεν αποτελεί απλώς μια υπηρεσία, αλλά ένα συναίσθημα που δημιουργείται μέσα από τη φροντίδα, την προσοχή και την ειλικρινή σύνδεση με τον επισκέπτη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Η αυθεντική φιλοξενία δεν είναι απλώς μια υπηρεσία που προσφέρουμε. Είναι ένα συναίσθημα που δημιουργούμε».

Ο κ. Πελεκανάκης τόνισε ότι η φιλοξενία δεν περιορίζεται στις υποδομές, στις παροχές, στην τεχνολογία ή στην ποιότητα των υπηρεσιών. Αντίθετα, αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο υποδεχόμαστε τον επισκέπτη, τον ακούμε, αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες του και φροντίζουμε ώστε κάθε στιγμή της διαμονής του να αποκτά ξεχωριστή αξία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ανθρώπινο παράγοντα, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες του τουρισμού, με τη γνώση, την ευγένεια, το χαμόγελο και τον επαγγελματισμό τους, αποτελούν την ψυχή της φιλοξενίας. Παράλληλα, ανέδειξε τη μοναδική αξία της κρητικής ταυτότητας, καθώς η ιστορία, ο πολιτισμός, οι παραδόσεις, η γαστρονομία, η φύση και ο τρόπος ζωής του τόπου συνθέτουν μια εμπειρία που δύσκολα μπορεί να αντιγραφεί.

Αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις του τουρισμού, σημείωσε ότι η τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών χωρίς ωστόσο να υποκαθιστούν την ανθρώπινη επαφή, την ενσυναίσθηση και την ειλικρινή φροντίδα, στοιχεία που παραμένουν στον πυρήνα κάθε αυθεντικής εμπειρίας φιλοξενίας.

«Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο τι εμπειρία προσφέρουμε στον επισκέπτη μας, αλλά τι συναίσθημα του αφήνουμε όταν φεύγει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο τον ουσιαστικό στόχο κάθε επαγγελματία του τουρισμού: ο επισκέπτης να μη βιώνει απλώς μια όμορφη διαμονή αλλά να γνωρίζει τον τόπο, να συνδέεται με τους ανθρώπους του και να ζει κάτι αληθινό.

Κλείνοντας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κάλεσε επιχειρήσεις, εργαζομένους, επαγγελματίες, φορείς και τοπικές κοινωνίες να μετατρέψουν τα συμπεράσματα της ημερίδας σε καθημερινή πρακτική, ενισχύοντας τη συνεργασία και επενδύοντας σε μια φιλοξενία που σέβεται τον άνθρωπο και αναδεικνύει την ταυτότητα του τόπου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Η αυθεντική φιλοξενία δεν μετριέται μόνο με όσα προσφέρουμε, αλλά με όσα κάνουμε τον άλλον να αισθανθεί».

Η 6η Ημερίδα «ΚΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΝ» επιβεβαίωσε τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών και των φορέων του τουρισμού, με κοινό στόχο την ανάδειξη της Κρήτης ως προορισμού που προσφέρει όχι μόνο ποιοτικές υπηρεσίες, αλλά κυρίως αυθεντικές εμπειρίες, βαθιά συνδεδεμένες με τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Κοινό μήνυμα της ημερίδας ήταν ότι η αυθεντική φιλοξενία αποτελεί καθημερινή πράξη φροντίδας, σεβασμού και σύνδεσης. Είναι η εμπειρία που μετατρέπει μια επίσκεψη σε ανάμνηση και έναν προορισμό σε τόπο στον οποίο ο επισκέπτης θέλει να επιστρέψει.

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