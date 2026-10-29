Τράπεζες: Νέα μέτρα για τα μετρητά

Ειδικούς μηχανισμούς στις δεσμίδες μετρητών που βρίσκονται στα ταμεία των τραπεζών προβλέπει νέα υπουργική απόφαση για την ασφάλεια των τραπεζικών καταστημάτων. Οι μηχανισμοί αυτοί θα μπορούν να καταστρέφουν τα χρήματα, να επιτρέπουν τον εντοπισμό τους ή να ενεργοποιούν σιωπηλό συναγερμό όταν αφαιρούνται οι δεσμίδες.

Πρόκειται για ένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο νέο πλαίσιο προστασίας των τραπεζικών συναλλαγών, το οποίο επεκτείνεται και στα ΑΤΜ, με στόχο να περιοριστούν οι ληστείες και οι επιθέσεις με εκρηκτικά.

Η σχετική απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6468 της 26ης Οκτωβρίου 2026 και περιγράφει αναλυτικά τις υποχρεώσεις των τραπεζών για τη φύλαξη των μετρητών.

Στην πράξη, εάν κάποιος επιχειρήσει να αφαιρέσει μια δεσμίδα χρημάτων κατά τη διάρκεια ληστείας, ο ειδικός μηχανισμός μπορεί να ενεργοποιήσει συναγερμό χωρίς να υπάρξει ηχητική ειδοποίηση. Ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείται, μπορεί επίσης να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των χρημάτων ή η καταστροφή τους, ώστε να μην μπορούν να αξιοποιηθούν από τους δράστες.

Αλλαγές προβλέπονται και για τα χρηματοκιβώτια των τραπεζών. Σύμφωνα με την απόφαση, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά και να διαθέτουν σύστημα χρονοκαθυστέρησης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν κάποιος επιχειρήσει να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο, δεν θα μπορεί να αποκτήσει αμέσως πρόσβαση στα χρήματα. Οι τράπεζες οφείλουν μάλιστα να τοποθετούν σχετικές ενημερωτικές πινακίδες, ώστε να είναι γνωστό ότι η παραλαβή μετρητών δεν μπορεί να γίνει πριν περάσει ο προβλεπόμενος χρόνος.

Βάρος δίνεται στα ΑΤΜ, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση συστημάτων προστασίας από επιθέσεις με εκρηκτικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται χρωμοπαγίδες που χρωματίζουν τα χαρτονομίσματα, συστήματα καπνού, μηχανισμοί διάχυσης κόλλας και ενισχυμένη θωράκιση. Για παράδειγμα, εάν δράστες επιχειρήσουν να ανατινάξουν ένα ΑΤΜ για να αφαιρέσουν τα μετρητά, η ενεργοποίηση χρωμοπαγίδας μπορεί να σημαδέψει τα χαρτονομίσματα και να δυσκολέψει τη χρησιμοποίησή τους.

Οι τράπεζες και οι πάροχοι πληρωμών που διαχειρίζονται δικά τους δίκτυα ΑΤΜ έχουν περιθώριο δώδεκα μηνών για να εγκαταστήσουν τα συστήματα αποτροπής εκρήξεων, με ορισμένες εξαιρέσεις για μηχανήματα που βρίσκονται σε προστατευμένους χώρους.

πηγή: dnews.gr

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