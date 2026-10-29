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ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται η Κριστίν Λαγκάρντ από πρόεδρος της ΕΚΤ

Λαγκάρντ
clock 14:25 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παραιτείται η Κριστίν Λαγκάρντ από πρόεδρος της ΕΚΤ σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ ενημέρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο διάδοχός της θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έπειτα από τη διαδικασία υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 283 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στην Λαγκάρντ χειροκροτώντας την όρθριο.

Το βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στο Χ:

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