Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Παραιτείται η Κριστίν Λαγκάρντ από πρόεδρος της ΕΚΤ σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ ενημέρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο διάδοχός της θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έπειτα από τη διαδικασία υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 283 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στην Λαγκάρντ χειροκροτώντας την όρθριο.

Το βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στο Χ:

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Tραγωδία στην Ισπανία: Στους 69 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων

Λάουρα Κοβέσι: Κατηγορίες για προσπάθεια εκφοβισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την Ελλάδα

Ηράκλειο: Στο παλιό ψυγείο 117 μετανάστες από νέα περιστατικά στα νότια