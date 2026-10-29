Εκλογές στο Ισραήλ: Το Λικούντ του Νετανιάχου «δείχνει» Κατάρ και Τουρκία για ξένη παρέμβαση και άνοδο αραβικών κομμάτων

Στο Κατάρ και την Τουρκία στρέφει τις υποψίες του το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με τα κεφάλαια που φέρονται να κατευθύνθηκαν σε οργανώσεις οι οποίες καλούσαν Άραβες πολίτες του Ισραήλ να συμμετάσχουν στις εκλογές της Τρίτης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων, το κυβερνών κόμμα θεωρεί ότι οι δύο χώρες βρίσκονται πίσω από τη χρηματοδότηση που καλείται να διερευνήσει η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Νόαμ Σόλμπεργκ, έδωσε εντολή στον επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι, να εξετάσει υποψίες για ξένη χρηματοδότηση και ενδεχόμενη εκλογική δωροδοκία από ξένους φορείς. Υπενθυμίζεται πως χθες ο ίδιος ο Νετανιάχου κατηγόρησε τα αραβικά κόμματα ότι «έκλεψαν τις εκλογές».

Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, η έρευνα βασίζεται σε πληροφορίες που έφτασαν στη Σιν Μπετ και παρουσιάστηκαν στον Σόλμπεργκ. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τα κανάλια μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα χρήματα προς τις οργανώσεις μοιάζουν με εκείνα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις οργανώσεις, την προέλευση των χρημάτων ή τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των αρχών. Ο Σόλμπεργκ είχε διευκρινίσει νωρίτερα ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τη βασιμότητα των υποψιών και ζήτησε να διερευνηθούν ώστε να προκύψουν στοιχεία που είτε θα τις επιβεβαιώνουν είτε θα τις αντικρούουν. Έχει ζητήσει να ενημερωθεί για τα ευρήματα εντός μίας εβδομάδας.

Η αστυνομία για τους ισχυρισμούς περί «κλοπής»

Οι καταγγελίες έρχονται ενώ η καταμέτρηση συνεχίζεται και κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα δεν φαίνεται, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να εξασφαλίζει την πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ισραηλινή αστυνομία απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι τα αραβικά κόμματα «έκλεψαν» τις εκλογές, αναφέροντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τους στηρίζουν. Ισραηλινά μέσα είχαν μεταδώσει πριν από την ψηφοφορία ότι το Λικούντ σχεδίαζε να αμφισβητήσει αποτελέσματα από αραβικές περιοχές και να προβάλει ισχυρισμούς περί «κλοπής» των εκλογών σε περίπτωση που ο Νετανιάχου δεν επικρατούσε. Την Τρίτη, ο επικεφαλής της Σιν Μπετ είχε δηλώσει ότι η εκλογική διαδικασία εξελισσόταν ομαλά και ότι η προσέλευση ήταν υψηλή.

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