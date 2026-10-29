ΠΕΜ.29 Οκτ 2026 15:24
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Στο Ηράκλειο ο Γιώργος Παπανδρέου – Εκδήλωση για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Ελλάδας

Γιώργος Παπανδρέου
clock 14:47 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια.

Η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στην αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων και συζητήσεων που διοργανώνει η πρωτοβουλία «Νόημα – Κρήτη».

Το θέμα της εκδήλωσης είναι «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», με στόχο να ανοίξει ένας ευρύτερος διάλογος γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και τις κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθήσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η πρωτοβουλία επιδιώκει να δημιουργήσει έναν χώρο ανταλλαγής απόψεων για επίκαιρα και διαχρονικά θέματα που αφορούν τόσο την Κρήτη όσο και την Ελλάδα συνολικά.

Μέσα από τις παρεμβάσεις και τις συζητήσεις με πρώην πρωθυπουργούς, ο κύκλος εκδηλώσεων φιλοδοξεί να αναδείξει ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος και να συμβάλει στον προβληματισμό για τις προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της χώρας.

Η εκδήλωση με ομιλητή τον Γιώργο Παπανδρέου αποτελεί τη δεύτερη συνάντηση του συγκεκριμένου κύκλου στο Ηράκλειο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΒΟΑΚ: Στην κυκλοφορία τα 10 πρώτα χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη - Αγιος Νικόλαος (εικόνες)

Ηράκλειο: Δέσμευσαν το ακατάσχετο επίδομα σεισμόπληκτης οικογένειας

Κρήτη: Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα!





 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Παπανδρέου Ηρακλειο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis