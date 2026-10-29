Στο Ηράκλειο ο Γιώργος Παπανδρέου – Εκδήλωση για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Ελλάδας

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια.

Η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στην αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων και συζητήσεων που διοργανώνει η πρωτοβουλία «Νόημα – Κρήτη».

Το θέμα της εκδήλωσης είναι «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», με στόχο να ανοίξει ένας ευρύτερος διάλογος γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και τις κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθήσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η πρωτοβουλία επιδιώκει να δημιουργήσει έναν χώρο ανταλλαγής απόψεων για επίκαιρα και διαχρονικά θέματα που αφορούν τόσο την Κρήτη όσο και την Ελλάδα συνολικά.

Μέσα από τις παρεμβάσεις και τις συζητήσεις με πρώην πρωθυπουργούς, ο κύκλος εκδηλώσεων φιλοδοξεί να αναδείξει ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος και να συμβάλει στον προβληματισμό για τις προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της χώρας.

Η εκδήλωση με ομιλητή τον Γιώργο Παπανδρέου αποτελεί τη δεύτερη συνάντηση του συγκεκριμένου κύκλου στο Ηράκλειο.

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