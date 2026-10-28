Matthew Perry: Η αδελφή του συγκινεί τρία χρόνια μετά τον θάνατό του

O Matthew Perry πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών. Τρία χρόνια μετά, η οικογένειά του συνεχίζει να διαχειρίζεται την απώλεια, διατηρώντας ζωντανές τις προσωπικές στιγμές που μοιράστηκε μαζί του, μακριά από τη δημοσιότητα και την επαγγελματική του επιτυχία.

Η αδελφή του, Mia Perry Bowick, παραχώρησε την πρώτη εκτενή τηλεοπτική συνέντευξή της για τον αδελφό της.

«Ήταν ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστευόμουν τα πάντα, ακόμη και τα πιο απλά πράγματα της ζωής. Ήταν ο μεγάλος μου αδελφός. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και του έλεγα: “Αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα, τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, εξακολουθεί να του απευθύνεται νοερά, αναζητώντας την ασφάλεια και την παρηγοριά που ένιωθε όταν μπορούσε να συζητήσει μαζί του.

«Είχε πάντα τις καλύτερες συμβουλές, γεμάτες αγάπη. Και εξακολουθώ να του μιλάω. Είναι ακόμη μια σταθερή παρουσία στη ζωή μας. Αλλά μου λείπει το να μπορώ να τον αγκαλιάσω μετά από μια συζήτησή μας», εξομολογήθηκε με δάκρυα στα μάτια.

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