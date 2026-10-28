Ισραήλ - εκλογές: Η συμμαχία του Νετανιάχου προηγείται - Ο κρίσιμος ρόλος των διπλών φακέλων

Η συμμαχία του Μπενιαμίν Νετανιάχου προηγείται έναντι της αντιπολίτευσης μετά την καταμέτρηση περίπου των δύο τρίτων των ψήφων, χωρίς να διαφαίνεται η προοπτική εξασφάλισης κυβερνητικής πλειοψηφίας, την επομένη των βουλευτικών εκλογών στις οποίες διακυβεύεται η πολιτική επιβίωση του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, μετά την καταμέτρηση του 66,3% των ψήφων, το κόμμα Λικούντ (δεξιά) του Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του φαίνεται να εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή, 54 έδρες από τις 120 έδρες του ισραηλινού κοινοβουλίου, της Κνεσέτ, συγκριτικά με 48 για τη συμμαχία της αντιπολίτευσης και 18 για τα αραβικά κόμματα.

Ο κρίσιμος ρόλος των διπλών φακέλων, εκτιμάται πως μπορεί να δώσουν ως και 15 έδρες

Η αγωνία για την επόμενη μέρα στο πολιτικό τοπίο του Ισραήλ συνεχίζεται, καθώς η πλειονότητα των ψηφοδελτίων αναμένεται να έχει καταμετρηθεί ως το τέλος της ημέρας, ωστόσο η πλήρης καταμέτρηση των λεγόμενων «διπλών φακέλων» ενδέχεται να ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή.



Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται ισραηλινά μέσα, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή εκτιμά ότι οι «διπλοί φάκελοι» ανέρχονται σε περίπου 600.000, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τις εκλογές του 2022.



Και καθώς κάθε έδρα στην Κνεσέτ αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σε περίπου 40.000 ψήφους, τα συγκεκριμένα ψηφοδέλτια απόντων ψηφοφόρων θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την τελική διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, καθώς αντιστοιχούν, χοντρικά, σε 15 έδρες.



Η πλειονότητα των ψήφων που περιλαμβάνονται στους συγκεκριμένους φακέλους προέρχεται από στρατιώτες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται σε Λίβανο, Γάζα και αλλού, οι οποίοι παραδοσιακά ψηφίζουν σε μικρότερο βαθμό τα αραβικά και τα υπερορθόδοξα κόμματα.



Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού εφέδρων που υπηρετούν αυτή την περίοδο και προέρχονται από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, είναι δυσκολότερο να προβλεφθεί η επίδραση που μπορεί να έχουν οι συγκεκριμένες ψήφοι στις φετινές εκλογές.



Η οικονομική εφημερίδα «Globes» επισημαίνει ότι τα αραβικά κόμματα ενδέχεται να καταγράψουν απώλειες σε κοινοβουλευτικές έδρες μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των «διπλών φακέλων».



Στους λεγόμενους «διπλούς φακέλους» περιλαμβάνονται επίσης ψήφοι κρατουμένων, ιατρικού προσωπικού, ατόμων με προβλήματα υγείας, καθώς και Ισραηλινών εκπροσώπων που υπηρετούν σε διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.



Ο υπηρεσιακός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Ντιν Λίβνε, δήλωσε ότι, λόγω της συνολικά υψηλής συμμετοχής στις εκλογές, ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες ψήφοι απόντων ψηφοφόρων από όσες είχαν αρχικά υπολογιστεί, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της καταμέτρησης.

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