«Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία, για τους Έλληνες είναι το ΟΧΙ»: Το μήνυμα του πιλότου από το F-16 (βίντεο)

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Με την επίδειξη του F-16 της ομάδας «Ζευς» στον ουρανό της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

«Μια λέξη αλλάζει την ιστορία. Και για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Σήμερα τιμούμε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι. Θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια Πολλά Ελλάδα», τόνισε ο πιλότος του F-16, επισμηναγός Χρήστος-Πάρις Χαρίτος, ο οποίος συνομίλησε μέσω ασυρμάτου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Κύριε επισμηναγέ. Αυτήν τη στιγμή, σήμερα, την 28η Οκτωβρίου, τόσο εσείς όσο και οι Ένοπλες Δυνάμεις μας επιβεβαίωσαν ότι για την Ελλάδα ισχύει πάντα το εξής: Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα. Η μεγαλοσύνη μετριέται με της ψυχής το σίδερο και το αίμα. Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια για τη σημερινή σας επίδειξη που μας έκανε όλους υπερήφανους», επισήμανε ο κ. Τασούλας.

Ποιος είναι ο Χρήστος Χαρίτος

Ο Χρήστος Χάριτος εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006 και, το 2012, τοποθετήθηκε στην 115η Πτέρυγα Μάχης, στην Εκπαιδευτική Μοίρα, όπου εκπαιδεύτηκε στα F-16 Block 52+.

Από το 2013 υπηρετεί στην 340 Μοίρα, ενώ διαθέτει περισσότερες από 1.600 ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 1.200 έχουν πραγματοποιηθεί με μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Ως πιλότος επιδείξεων της ομάδας «Ζευς», εκπροσωπεί την Πολεμική Αεροπορία σε αεροπορικές εκδηλώσεις, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες των μαχητικών F-16 και την επιχειρησιακή εκπαίδευση των Ελλήνων ιπταμένων.

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