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Θεοφάνους: Απαντά πρώτη φορά στις φήμες που τον θέλουν να συνεργάζεται με την Άννα Βίσση

γιώργος θεοφάνους
clock 13:00 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι φήμες ήθελαν τον Γιώργο Θεοφάνους να συνεργάζεται με την Άννα Βίσση μετά το καλλιτεχνικό της διαζύγιο με τον Νίκο Καρβέλα.

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή Ηappy Day απέφυγε να επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την είδηση αυτή, ενώ αποκάλυψε ότι η «Κόκκινη γραμμή» ειχε γραφτεί αρχικά για την Άννα Βίσση.

«Ακούγονται πολλά. Δεν έχει σημασία. Μη μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Το έχω πει δημόσια πολλές φορές, η “Κόκκινη γραμμή” είχε γραφτεί αρχικά για την Άννα Βίσση, όπως και άλλα τραγούδια. Για κάποιους λόγους δεν έγινε. Ας μείνουμε στο τι γίνεται, όχι στο τι έγινε» είπε ο Γιώργος Θεοφάνους

Τι ανέφερε για τα πνευματικά δικαιώματα; 

«Ειδικός για τα πνευματικά δικαιώματα δεν είμαι. Υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν νόμοι. Η πνευματική ιδιοκτησία δεν αμφισβητείται από κανέναν».

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