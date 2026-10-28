Θεοφάνους: Απαντά πρώτη φορά στις φήμες που τον θέλουν να συνεργάζεται με την Άννα Βίσση

Οι φήμες ήθελαν τον Γιώργο Θεοφάνους να συνεργάζεται με την Άννα Βίσση μετά το καλλιτεχνικό της διαζύγιο με τον Νίκο Καρβέλα.
Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή Ηappy Day απέφυγε να επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την είδηση αυτή, ενώ αποκάλυψε ότι η «Κόκκινη γραμμή» ειχε γραφτεί αρχικά για την Άννα Βίσση.
«Ακούγονται πολλά. Δεν έχει σημασία. Μη μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Το έχω πει δημόσια πολλές φορές, η “Κόκκινη γραμμή” είχε γραφτεί αρχικά για την Άννα Βίσση, όπως και άλλα τραγούδια. Για κάποιους λόγους δεν έγινε. Ας μείνουμε στο τι γίνεται, όχι στο τι έγινε» είπε ο Γιώργος Θεοφάνους
Τι ανέφερε για τα πνευματικά δικαιώματα;
«Ειδικός για τα πνευματικά δικαιώματα δεν είμαι. Υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν νόμοι. Η πνευματική ιδιοκτησία δεν αμφισβητείται από κανέναν».
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