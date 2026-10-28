Αυτό το ανθρωποειδές ρομπότ έχει ήδη μετακινήσει 100.000 κιβώτια

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Τα ανθρωποειδή ρομπότ περνούν σταδιακά από τις δοκιμές στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας εργασίες που μέχρι σήμερα εκτελούσαν άνθρωποι.

Η εταιρεία logistics GXO Logistics ανακοίνωσε στις 26 Οκτωβρίου την επέκταση της συνεργασίας της με την Agility Robotics, με στόχο την εγκατάσταση των ρομπότ Digit σε δύο ακόμη αποθήκες στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εταιρειών, τα ρομπότ θα χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της GXO στις πόλεις Statesville, στη Βόρεια Καρολίνα, και Lebanon, στο Τενεσί. Η έναρξη της λειτουργίας τους αναμένεται στις αρχές του 2027, αρχικά με την έκδοση Digit 4 και στη συνέχεια με τη μετάβαση στο νεότερο Digit 5, όταν αυτό γίνει εμπορικά διαθέσιμο.

Περισσότερα από 100.000 κιβώτια έχει μετακινήσει το Digit

Η επέκταση βασίζεται στην εμπειρία που έχει αποκτήσει η συνεργασία των δύο εταιρειών σε αποθήκη της GXO στο Flowery Branch της Τζόρτζια, όπου τα ανθρωποειδή ρομπότ χρησιμοποιούνται ήδη σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Εκεί, το Digit έχει μετακινήσει περισσότερα από 100.000 κιβώτια μεταφοράς, αναλαμβάνοντας επαναλαμβανόμενες εργασίες διαχείρισης εμπορευμάτων και τοποθέτησης κιβωτίων σε μεταφορικούς ιμάντες. Οι δραστηριότητές του εντάσσονται στην ευρύτερη αυτοματοποιημένη λειτουργία της αποθήκης.

Η συνεργασία ξεκίνησε με δοκιμαστικές εφαρμογές το 2023 και εξελίχθηκε το 2024 σε πολυετή εμπορική συμφωνία, με το μοντέλο Robotics-as-a-Service, δηλαδή τη διάθεση ρομποτικών συστημάτων ως υπηρεσία.

Η επέκταση δείχνει ότι οι επιχειρήσεις εξετάζουν πλέον όχι μόνο τις δυνατότητες των ανθρωποειδών ρομπότ, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενσωματωθούν σε περισσότερες εγκαταστάσεις.

Για τον κλάδο των logistics, το ζητούμενο είναι η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των εμπορευμάτων.

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