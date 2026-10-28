Θεσσαλονίκη: Oι 21 κανονιοβολισμοί στον Λευκό Πύργο για την 28η Οκτωβρίου (βίντεo)

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Η Θεσσαλονίκη τιμά σήμερα την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στις 11:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σήμερα, με την ανατολή του ηλίου, 21 κανονιοβολισμοί από ουλαμό πυροβολικού της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ) αντήχησαν σε όλη τη Θεσσαλονίκη.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τη στρατιωτική παρέλαση. Στις 17:30 σήμερα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποστολή σημαίας στο Λευκό Πύργο με την εκτέλεση 21 κανονιοβολισμών από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ κατά τη δύση του ήλιου.

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