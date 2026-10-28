Ηράκλειο: Πως θα γιορταστεί η 28η Οκτωβρίου - Η παρέλαση και η διαδρομή της

Με την καθιερωμένη μαθητική και στρατιωτική παρέλασηκορυφώνονται σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, οι εκδηλώσεις στο Ηράκλειο για την εθνική επέτειο του «Όχι». Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 8 το πρωί με την επίσημη έπαρση της σημαίας στην πλατεία Ελευθερίας. Στις 10:30 θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου και στις 11:30 θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι από τη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ύψος του Μνημείου της Μάχης της Κρήτης. Τα τμήματα θα περάσουν από την πλατεία Ελευθερίας και τις οδούς Αβέρωφ και Έβανς, με κατάληξη στην Καινούρια Πόρτα, έξω από τα ενετικά τείχη, κοντά στην είσοδο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης». Στις 17:15 έχει προγραμματιστεί η επίσημη υποστολή της σημαίας στην πλατεία Ελευθερίας.

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