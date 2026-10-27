Καιρός - 28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία - Πως επηρεάζεται η Κρήτη

Δύσκολες θα είναι οι καιρικές συνθήκες ανήμερα της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκληθούν προβλήματα στις παρελάσεις.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου, όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, τα ύψη βροχής τοπικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά έως αργά τη νύχτα. Red Code υπάρχει και για τα Δωδεκάνησα.

Έντονα φαινόμενα (πορτοκαλί προειδοποίηση) αναμένονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως αργά το βράδυ της Τετάρτης, στην Αττική και στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες.

⚠️ ⚠️Ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται το επόμενο διήμερο, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. ✅Την Τετάρτη ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Θεσσαλία, κυρίως Μαγνησία και Λάρισα, Σποράδες και Εύβοια, όπου τα ύψη βροχής τοπικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται επίσης σε Ανατολική Στερεά, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική οι περισσότερες βροχές αναμένονται έως το μεσημέρι. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα μεγάλα υψόμετρα της ηπειρωτικής χώρας. ✅Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6–7 και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά. ✅Από την Παρασκευή τα φαινόμενα περιορίζονται και το Σαββατοκύριακο ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά, με τη θερμοκρασία πάντως να παραμένει χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα. — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 27, 2026

Τι ισχύει για την Κρήτη

Η Κρήτη δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές για τις οποίες η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη ή πορτοκαλί προειδοποίηση, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα επικρατήσει αίθριος καιρός σε όλο το νησί, αλλά ότι η Κρήτη βρίσκεται εκτός των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από τα επικίνδυνα φαινόμενα που περιγράφονται στο δελτίο.

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα περιορίζονται και το Σαββατοκύριακο ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά, με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.

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