ΟΦΗ: Στη Λάρισα απόψε για τη νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στην τετράδα του Κυπέλλου

Στη Λάρισα δοκιμάζεται απόψε (28/10-19:30) ο ΟΦΗ κόντρα στην ΑΕΛ και θέλει να δώσει συνέχεια στην επιστροφή του στα θετικά αποτελέσματα για να κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στην πρώτη τετράδα του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη θα αγωνιστούν με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας ως παρακαταθήκη τη σπουδαία νίκη με 2-1 επί του ΠΑΟΚ, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί και έδωσε νέα ώθηση στην ομάδα.

Στη διοργάνωση του Κυπέλλου, η ομάδα του Ηρακλείου έχει συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς, έχοντας επικρατήσει με 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης, ενώ απέσπασε και τη λευκή ισοπαλία (0-0) στην έδρα του ΠΑΟΚ. Μετά τα μέχρι τωρα αποτελέσματα στη League Phase του Κυπέλλου , ο ΟΦΗ με νίκη απόψε και νίκη στις 2 Δεκεμβρίου επί του Βόλου στο Παγκρήτιο θα είναι σίγουρα στην πρώτη τετράδα, που οδηγεί απευθείας σδτα προημιτελικάτης διοργάνωσης.

Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί κόντρα στην ΑΕΛ, χωρίς τους τραυματίες Λέγια Ισέκα και Νίκο Χριστογεώργο, ενώ εκτός έμειναν και οι Ανδρέας Μπουχαλάκης, Λορέντζο Ντίκμαν και Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, καθώς ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε να τους δώσει ανάσες ξεκούρασης.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νικολάου, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηγιοβάνης, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης και Σιτμαλίδης.

Η ΑΕΛ

Η ΑΕΛ ξεκίνησε τη φετινή διαδρομή της με δύο προκρίσεις, επικρατώντας 4-0 των Τρικάλων και 3-1 της Καλλιθέας. Στη League Phase ακολούθησαν η εντός έδρας ήττα με 4-0 από τον Ολυμπιακό και το 1-1 με την Καλαμάτα. Απέναντι στους Μεσσήνιους προηγήθηκε με τον Νοικοκυράκη στο 45΄, αλλά ισοφαρίστηκε από τον Μπολίβαρ στο 83΄.

Την περασμένη σεζόν ο ΟΦΗ επικράτησε και στις δύο συναντήσεις: 2-1 στη Λάρισα και 3-0 στο Ηράκλειο.Η τελευταία νίκη των «βυσσινί» απέναντι στους Κρητικούς ήταν το εκτός έδρας 3-2 στις 6 Μαρτίου 2021.

Διαιτητής της αποψινής αναμέτρησης ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης, με βοηθούς τους Λάζαρο Δημητριάδη και Ιωάννη Μηνούδη.

Πως θα δείτε το ματς

Το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, θα μεταδοθεί ζωντανά, από το ΣΠΟΡ FM TV 2.

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