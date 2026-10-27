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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ηχηρό μήνυμα των κοριτσιών του ΟΦΗ για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

οφη
clock 18:03 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα κορίτσια της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ, συμμετείχαν και φέτος στη δράση κατά του καρκίνου του μαστού, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Πρόληψης «Στόχος».

Τα κορίτσια του ΟΦΗ, έστειλαν το δικό τους μήνυμα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο της δράσης «Καλώ_σε», που περιλαμβάνεται στην καμπάνια ενημέρωσης της Περιφέρειας Κρήτης «Είναι στο χέρι μου».

Η δράση είχε ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, ενθαρρύνοντας κάθε γυναίκα να φροντίζει την υγεία της.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος από την Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Περιφέρειας Κρήτης,, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια σημαντική προληπτική εξέταση.

Η πρόληψη είναι δύναμη και η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές.

Τα κορίτσια του ΟΦΗ, έστειλαν τις ευχές και τα μηνύματα τους και έγιναν μέρος αυτής της μεγάλης αλυσίδας αγάπης και πρόληψης.

Γιατί κάθε ευχή μετράει, κάθε φωνή έχει τη δύναμή της και η πρόληψη είναι μια πράξη

αγάπης για τη ζωή

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Οφη Βόλει
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