Επίθεση των Χούθι στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα, Τρίτη (27/10) ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά του διυλιστηρίου πετρελαίου της Ρας Τανούρα, το μεγαλύτερο στη Σαουδική Αραβία. Οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν από τους φιλοϊρανούς αντάρτες βρίσκονται στον Κόλπο δυτικά των Στενών του Ορμούζ.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρια, η επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε πυρκαγιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ωστόσο η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει το χτύπημα. Η πολιτοφυλακή των Χούθι έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από τον Σεπτέμβριο, ανοίγοντας άλλο ένα μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Σχεδόν το σύνολο των πετρελαϊκών εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας διακινείται μέσω δύο κύριων λιμανιών: της Ρας Τανούρα στον Κόλπο και του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, στο οποίο οι Χούθι έχουν επιτεθεί στο παρελθόν.

Σαουδική Αραβία: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά κοντά στον τερματικό σταθμό πετρελαίου



Παράλληλα, το Bloomberg μετέδωσε την Τρίτη (27/10), επικαλούμενο ένα πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, ότι η Σαουδική Αραβία έθεσε υπό έλεγχο πυρκαγιά κοντά στον τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Ρας Τανούρα τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι κατέρριψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι προς το ανατολικό τμήμα της χώρας.

Στο μεταξύ, πριν από λίγο η σαουδαραβική υπηρεσία πολιτικής προστασίας, που είχε εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για ενδεχόμενο κίνδυνο στο Ριάντ, ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος στη σαουδαραβική πρωτεύουσα έχει περάσει.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν εξάλλου ότι άκουσαν τον ήχο τουλάχιστον τεσσάρων εκρήξεων στο Ριάντ, που τίθεται συχνά τις τελευταίες εβδομάδες στο στόχαστρο επιθέσεων των Χούθι.

Οι Χούθι λένε ότι στόχευσαν και στρατιωτικά αεροσκάφη στη νότια Σαουδική Αραβία



Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον δύο στρατιωτικών αεροσκαφών στη νότια Σαουδική Αραβία. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας έπληξαν με επιτυχία δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, το πρώτο στο αεροδρόμιο Νατζράν και το δεύτερο στην αεροπορική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ», έγραψε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σάρι.

Λίγο νωρίτερα οι φιλοϊρανοί αντάρτες της Υεμένης δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση στο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρας Τανούρα, το μεγαλύτερο στη Σαουδική Αραβία, το οποίο βρίσκεται στον Κόλπο δυτικά των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα τόνισαν ότι απέκρουσαν την Τρίτη μια προέλαση των υποστηριζόμενων δυνάμεων από τη Σαουδική Αραβία από τη νότια κατεύθυνση του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι Χούθι έβαλαν κατά των δυνάμεων με βαλλιστικούς πυραύλους και βαρύ οπλισμό, προκαλώντας μεγάλο αριθμό απωλειών, ενώ κατέστρεψαν και στρατιωτικά οχήματα. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τη σαουδαραβική πλευρά.

Οι Χούθι λένε ότι στόχευσαν και το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας



Την ίδια ώρα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν το κτίριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ, όπου οι αρχές δήλωσαν ότι αναχαίτισαν δύο πυραύλους που εκτόξευσε η φιλοϊρανική οργάνωση. Οι μαχητές Χούθι «στόχευσαν το υπουργείο Άμυνας (…) στην πρωτεύουσα του σαουδάραβα εχθρού με βαλλιστικό πύραυλο και ο πύραυλος έπληξε τον στόχο του», έγραψε ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σάρι στο X. Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις.

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