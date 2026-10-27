Ηράκλειο: Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση η αναθεωρημένη Πολεοδομική Μελέτη των Καμινίων

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της και την κατάθεση της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας βρίσκεται η αναθεωρημένη Πολεοδομική Μελέτη των Καμινίων, μετά την ομόφωνη έγκριση της εισήγησης της Δημοτικής Αρχής για την παραλαβή του Β1 Σταδίου της Μελέτης και την εντολή για την έναρξη του Β2 Σταδίου, κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 27/10.

Όπως έχει δηλώσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, η αναθεωρημένη Μελέτη, αντιμετωπίζει με πραγματισμό τα οικιστικά δεδομένα της περιοχής, ακριβώς έτσι ώστε να είναι εφαρμόσιμη, προβλέποντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ανάσες ελεύθερου χώρου.

Το θέμα εισηγήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή, ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης: «Σήμερα παραλαμβάνουμε το Β1 Στάδιο και παράλληλα δίνουμε την εντολή προς την Υπηρεσία να ξεκινήσει το Β2 Στάδιο της Μελέτης το οποίο θα περιλαμβάνει το οριστικό ρυμοτομικό σχέδιο και τον τελικό καθορισμό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Επίσης, θα εξειδικευθούν οι όροι δόμησης και χρήσεις γης καθώς και το ισοζύγιο της γης. Αυτά θα ολοκληρώσουν την Πολεοδομική Μελέτη και θα σταλούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την τελική έγκριση».

Με την εφαρμογή της μελέτης, η οποία προχωρά μετά από δεκαετίες, αναμένεται να αναβαθμιστεί αισθητά η ποιότητα ζωής των κατοίκων μέσα από τον καθορισμό χρήσεων γης και τον ορισμό κοινόχρηστων ανοικτών χώρων. Η περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ορίζεται από την παραλιακή λεωφόρο Σ. Βενιζέλου (βόρεια), τις οδούς Κυβέλης–Ελευθέρνης–Αξού–Μαράντη–αδιάνοικτη οδό σχεδίου πόλης (ανατολικά), τη Λ. 62 Μαρτύρων (νότια) και τον ποταμό Γιόφυρο (δυτικά).

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, μετά τον έλεγχο από το Υπουργείο, η αναθεωρημένη Πολεοδομική Μελέτη θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την τελική έγκριση και την δημοσίευση της σε ΦΕΚ.

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