Μουσείο Θύραθεν: Μουσικά μονοπάτια Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

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Το Μουσείο Παραδοσιακών Οργάνων «Θύραθεν» παρουσιάζει τον βιωματικό εκπαιδευτικό κύκλο «Μουσικά Μονοπάτια Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς», από 7 έως 22 Νοεμβρίου 2026, στον χώρο του μουσείου (Ρήγα Φεραίου 9, Ηράκλειο).

Παιδιά 6–12 ετών μπαίνουν στον κόσμο των παραδοσιακών οργάνων μέσα από πέντε βιωματικές συναντήσεις:

1. Η πόρτα του μουσείου: γνωριμία με τη συλλογή και τους ήχους της Μεσογείου.

2. Ρυθμοί και βήματα: κρουστά, ρυθμική αγωγή και τα μέτρα της παράδοσης μέσα από παιχνίδια σώματος.

3. Ο αέρας που τραγουδά: τα πνευστά της συλλογής και κατασκευή απλού πνευστού από καλάμι.

4. Χορδές και ξύλα: λύρα, λαούτο, ούτι, πώς γεννιέται ο ήχος, κατασκευή μονόχορδου με τον οργανοποιό.

5. Μουσική γιορτή: τα παιδιά παίζουν μαζί με τα όργανα που έφτιαξαν, μπροστά σε γονείς και κοινό.

Στα εργαστήρια οργανοποιίας τα παιδιά κατασκευάζουν τα δικά τους απλά όργανα και τα παίρνουν μαζί τους.

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Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο χωρίς αποκλεισμούς. Ειδικός παιδαγωγός συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα παιδιά με αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες. Θέσεις κρατούνται για παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.





Πρόγραμμα ανοιχτής ομάδας: Σάββατα 11:00–12:30 και Τετάρτες 17:30–19:00.

Μεγάλη μουσική γιορτή: Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, 11:00, ανοιχτή σε όλους.





Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με δήλωση στο 2810 711196 ή στο [email protected]. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Η δράση εκτελείται με την οικονομική επιχορήγηση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού (Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

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