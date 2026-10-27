Οι κόρες της Αρετής: Οι συνέπειες της πτώσης της Σωτηρίας φέρνουν ντόμινο εξελίξεων

Τι θα δούμε στη σειρά οι Κόρες της Αρετής;

Επεισόδιο 15ο: Στη βίλα Κεχαγιά επικρατεί πανικός όταν η Σωτηρία βρίσκεται αναίσθητη με χτύπημα στο κεφάλι μετά από πτώση στις σκάλες. Ο Λεωνίδας καλεί ασθενοφόρο, ενώ η Αρετή βρίσκεται σε σοκ, υπό τα καχύποπτα βλέμματα των υπολοίπων. Στο νοσοκομείο, η κατάσταση της Σωτηρίας κρίνεται κρίσιμη. O Λεωνίδας και ο Κωνσταντίνος ενημερώνουν τους συγγενείς της και προβληματίζονται για το περιστατικό. Παράλληλα, ο Αλέξης φροντίζει τη Ναταλία, που νοσηλεύεται με υψηλό πυρετό, δείχνοντας για πρώτη φορά έντονο ενδιαφέρον. Στη βίλα, η Τζένη και οι υπόλοιποι αρχίζουν να υποψιάζονται την Αρετή, καθώς ήταν μόνη με τη Σωτηρία τη στιγμή της πτώσης, και τίθεται θέμα εμπλοκής της αστυνομίας. Η Αρετή καταρρέει μπροστά στην Άννα, αρνούμενη ότι την έσπρωξε. Παράλληλα, η Ναταλία βρίσκεται στο δωμάτιο του Αλέξη, προκαλώντας αντιδράσεις, ενώ η Φαίη συγκρούεται ανοιχτά μαζί του. Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται ότι η οικογένεια του Νικόλα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, ενώ μαθαίνουν για τον τραυματισμό της Σωτηρίας. Οι υποψίες γύρω από την Αρετή εντείνονται, καθώς η Ξένια και η Τζένη πιέζουν για αστυνομική έρευνα. Η Αρετή, πανικόβλητη, αναζητά τρόπο να κινηθεί πριν αποκαλυφθεί η αλήθεια, ενώ η Λουκία ξεσπά την οργή της, για το ατύχημα της ξαδέλφης της Σωτηρίας, πάνω της.

Επεισόδιο 16ο: Οι συνέπειες της πτώσης της Σωτηρίας φέρνουν ντόμινο εξελίξεων που απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Η Αρετή βρίσκεται στο στόχαστρο, καθώς καλείται να δώσει κατάθεση μπροστά σε μια οικογένεια που την κοιτά σαν ένοχη. Παρά τις προσπάθειές της να σταθεί όρθια, η καχυποψία δεν λέει να κοπάσει. Την ίδια στιγμή, η Άννα μπλέκεται σε μια παρεξήγηση που την εκθέτει, όμως μια ειλικρινής εξομολόγηση στον Λεωνίδα φέρνει μια απρόσμενη συμμαχία. Στη βίλα, τα συναισθήματα ξεφεύγουν, καθώς η Ναταλία νιώθει ένα «μπαλάκι» μεταξύ Αλέξη, Κωνσταντίνου και…πάλι πίσω. Οι συγκρούσεις μεταξύ των αδελφών οξύνονται ακόμη περισσότερο. Την ίδια ώρα, στον έξω κόσμο, η κατάσταση εκτροχιάζεται. Το σπίτι της Αρετής καταστρέφεται και η οικογένεια βρίσκεται κυριολεκτικά στον δρόμο, με τη Ναταλία να λυγίζει μπροστά στην απόλυτη κατάρρευση. Η Φρόσω, πίστη φίλη της Αρετής, είναι εκείνη που θα τους σταθεί. Και ενώ όλα διαλύονται γύρω της, μια σκληρή σύγκρουση με τον Αλέξη θα οδηγήσει τη Ναταλία σε μια οριστική απόφαση. Οριστική;

Διαβάστε επίσης

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ρομαντική πρόταση γάμου σε συναυλία του

Παπουτσάκη: "Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο"