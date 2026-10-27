Χανιά: Eπιμορφωτικές συναντήσεις για μαθητές Λυκείου - «Μύθοι και στερεότυπα για την έμφυλη βία»

Νέο κύκλο επιμορφωτικών συναντήσεων με τίτλο «Μύθοι και Στερεότυπα για την Έμφυλη Βία και τους Έμφυλους Ρόλους» ξεκινά το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, απευθυνόμενο σε μαθητές και μαθήτριες Λυκείου.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ισότητας των φύλων, η αναγνώριση και η αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων, καθώς και η πρόληψη της έμφυλης βίας. Η προσέγγιση βασίζεται στον διάλογο και σε κατάλληλα διαμορφωμένα βιωματικά εργαστήρια, που δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να επεξεργαστούν ενεργά και με ασφάλεια τις έννοιες αυτές.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη πρωί, από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 έως και τον Μάιο του 2027, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, ενώ κάθε συνάντηση θα έχει διάρκεια μιάμισης ώρας. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιμορφωτικών συναντήσεων έχει αναλάβει το επιστημονικό προσωπικό του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Χανίων.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή για τα τμήματά τους μπορούν να επικοινωνούν με το προσωπικό του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο e-mail [email protected] ή στο τηλέφωνο 2821341692.

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