Ανδρουλάκης από Δράμα: Περιφερειακή ανάπτυξη για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

Στο εμπορικό κέντρο της Δράμας περιόδευσε το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και συζήτησε με κατοίκους και επαγγελματίες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο δημογραφικό.

«Στη Δράμα, όπως και σε όλη την ελληνική περιφέρεια, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Η σημαντικότερη όλων είναι το δημογραφικό. Δυστυχώς, κάθε μέρα που περνάει, τα πράγματα χειροτερεύουν για την ελληνική ύπαιθρο», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας, το κοινωνικό κράτος υποβαθμίζεται και κρίσιμες υποδομές, όπως σημαντικοί οδικοί άξονες, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και ειδικά για τη Δράμα», όπως εξήγησε, «μιλώ για τη σύνδεση με την Καβάλα, ένα έργο το οποίο λιμνάζει για πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι η περιφερειακή ανάπτυξη».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της περιφερειακής ανάπτυξης και προσέθεσε πως, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, «πρέπει να υπάρξει ένα άλλο αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα και ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα. Με φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης, επενδύσεις πρωτογενούς τομέα. Χρειαζόμαστε εξωστρέφεια και παραγωγή και όχι να αφήσουμε τα χωράφια μας να παραμένουν χέρσα τα επόμενα χρόνια. Αυτή η εικόνα είναι εικόνα παρακμής που οδηγεί τη χώρα πάρα πολλά χρόνια πίσω», υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

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