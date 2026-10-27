Επιστρέφει το «Προλαμβάνω»: Δωρεάν εξετάσεις καρδιάς από τον Νοέμβριο

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Στις αρχές Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του προγράμματος προληπτικής ιατρικής «Προλαμβάνω» για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως γνωστοποίησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Υπενθυμίζοντας την επιτυχία του πρώτου κύκλου —όπου 3,5 εκατομμύρια πολίτες υπεβλήθησαν σε ελέγχους— η κ. Αγαπηδάκη μιλώντας στον Σκάι υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα έσωσε ζωές, καθώς αποκάλυψε σοβαρά προβλήματα σε ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα ότι κινδύνευαν.

Μέσω μιας απλής εξέτασης αίματος και των επακόλουθων εξετάσεων, 1.163 πολίτες που δεν γνώριζαν το πρόβλημα της υγείας τους οδηγήθηκαν άμεσα στο χειρουργείο για στεφανιογραφία, τοποθέτηση stent ή «μπαλονάκι».

Επίσης, εντοπίστηκαν 250.000 άτομα που έπασχαν από αδιάγνωστη υπέρταση.

Στη νέα αυτή φάση, οι πολίτες θα έχουν ξανά πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στη δέσμη των παροχών περιλαμβάνονται πλέον πιο εξειδικευμένες διαγνωστικές πράξεις για την ισχαιμία, όπως το τεστ κοπώσεως και το stress echo.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας στην εξέταση Lp(a), που όπως είπε, δεν συνταγογραφείται από τους γιατρούς.

Πρόκειται, όπως ανέφερε, για πρωτεΐνη που σχετίζεται με την κληρονομική προδιάθεση για αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η κ. Αγαπηδάκη σημείωσε ότι όταν διαπιστώνεται αυξημένη τιμή στους γονείς, εξετάζονται και τα παιδιά, καθώς σε αυτή την περίπτωση αυξάνεται σημαντικά ο καρδιαγγειακός κίνδυνος.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτό συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφράγματος ή εγκεφαλικού μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος γίνεται από νωρίς, ώστε να ενημερώνεται ο παιδίατρος.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης καταχωρείται στον ηλεκτρονικό φάκελο του παιδιού και αξιολογείται από τον παιδίατρο.

Η επανεκκίνηση του προγράμματος στις αρχές Νοεμβρίου έρχεται, όπως ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη, μετά τα ευρήματα του πρώτου κύκλου, τα οποία ανέδειξαν αδιάγνωστα καρδιαγγειακά προβλήματα σε μεγάλο αριθμό πολιτών.

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